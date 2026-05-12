Eurovision 2026 - Α' Ημιτελικός: Ο Akylas αποθεώθηκε και «απογείωσε» τη Βιέννη με το Ferto

Ο Akylas ολοκλήρωσε με τεράστια επιτυχία την πολυαναμενόμενη εμφάνισή του στη σκηνή της Βιέννης, στον Α' Ημιτελικό της Eurovision 2026.

Ο Αkylas εμφανίστηκε τέταρτος στη σκηνή της Eurovision 2026, ξεσηκώνοντας την αρένα του Wiener Stadthalle, η οποία «σείστηκε» στους ρυμθούς του «Ferto».

Ο Έλληνας καλλιτέχνης αποθεώθηκε από το κοινό, το οποίο τραγουδούσε μαζί του το δημοφιλές κομμάτι, επιβεβαιώνοντας και επίσημα τον λόγο που συγκαταλέγεται από την αρχή της φετινής διοργάνωσης ανάμεσα στα φαβορί για την πρωτιά.

Όπως είχε γίνει ήδη γνωστό μέσα από τις τελευταίες πρόβες, η σκηνική παρουσία του «Ferto» βασίστηκε σε μια έντονα κινηματογραφική προσέγγιση, θυμίζοντας περισσότερο video clip παρά μια κλασική Eurovision εμφάνιση.

AKYLAS pour la Grèce est l’un des grands favoris. Ca part dans tous les sens, entre son chapeau-chat, sa trottinette, mais sa mise en scène à tiroirs est très efficace, et comment ne pas être entrainé par sa bonhomie qui semble réelle ? Et ça chante bien ! 15/20 #GRE #Eurovision pic.twitter.com/jCX6ddJa8E — Julien Pernici (@JulienPernici) May 12, 2026

