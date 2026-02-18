Φιλιππίδης: «Είμαι μία χαρά, το ξέρω ότι χαίρεστε» - Οι πρώτες δηλώσεις του σε κάμερα μετά το τέλος της δίκης

Για πρώτη φορά ο Πέτρος Φιλιππίδης έκανε δηλώσεις σε τηλεοπτικές κάμερες, μετά το τέλος της δίκης του.

Υπενθυμίζεται πως τον Ιούλιο του 2025, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο έκρινε ένοχο τον Πέτρο Φιλιππίδη για δύο απόπειρες βιασμού, χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό, καταδικάζοντάς τον σε τρία χρόνια φυλάκιση με αναστολή.

Πέτρος Φιλιππίδης: Οι πρώτες δηλώσεις του σε κάμερα μετά το τέλος της δίκης

Το βράδυ της Τρίτης, η κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» συνάντησε τον ηθοποιό έξω από το θέατρο, στο οποίο προβάλλεται η θεατρική παράσταση που πρωταγωνιστεί ο γιος του.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης για πρώτη φορά σταμάτησε για να μιλήσει στην κάμερα, πριν εισέλθει στο θέατρο, με ειρωνική ωστόσο διάθεση.

«Γεια σας. Ήρθα να καμαρώσω τον γιο μου. Εσείς που το ξέρετε; Έρχεστε κάθε φορά που παίζει ο Δημήτρης εδώ;», ανέφερε αρχικά ο ηθοποιός στη δημοσιογράφο.

«Με τι θα είστε ευχαριστημένοι να σας πω; Είμαι μια χαρά, σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Να είστε καλά, το ξέρω ότι χαίρεστε», κατέληξε.