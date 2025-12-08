Πέτρος Φιλιππίδης: Βγήκε το πόρισμα για τη φωτιά στο σπίτι του

Εκδόθηκε το πόρισμα για τη φωτιά που ξέσπασε τον Ιούλιο, στο διαμέρισμα που έμενε ο Πέτρος Φιλιππίδης.

Οι ανησυχίες για εμπρηστική επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει ρεπορτάζ του Alpha για το πόρισμα της Πυροσβεστικής, διαψεύδονται. Όπως αναφέρεται, η φωτιά φέρεται να ξέσπασε μετά από ατύχημα το οποίο μπορεί να προκλήθηκε από κάποιο βραχυκύκλωμα.

Το διαμέρισμα ήταν ασφαλισμένο και ο Πέτρος Φιλιππίδης αναμένεται να επιστρέψει σε μερικούς μήνες, περίπου προς τον Μάρτιο, αφού αναμένεται να πραγματοποιηθούν διάφορες εργασίες μετά από εκτεταμένες ζημιές.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον ακάλυπτο χώρο στο πίσω μέρος της πολυκατοικίας και επεκτάθηκε στο πίσω μπαλκόνι του διαμερίσματος του ηθοποιού στον 4ο όροφο. Οι φλόγες τύλιξαν την τέντα του διαμερίσματος και γρήγορα έφθασαν και στην τέντα του διπλανού διαμερίσματος.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης κοιμόταν στο δωμάτιο όταν ξέσπασε η φωτιά και ειδοποιήθηκε από τους γείτονες, οι οποίοι πρόλαβαν να τον ξυπνήσουν. Στο σημείο έφτασε άμεσα ισχυρή πυροσβεστική δύναμη που εκκένωσε προληπτικά την πολυκατοικία και απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς.