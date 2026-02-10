Πέτρος Φιλιππίδης: «Είσαι καλά παιδί μου;» - Η on camera ενόχλησή του με δημοσιογράφο

Τη θεατρική παράσταση Hotel Amour στο θέατρο Ακροπόλ, παρακολούθησε το βράδυ της Δευτέρας ο Πέτρος Φιλιππίδης.

Παρότι μετά την καταδικαστική απόφαση, ο Πέτρος Φιλιππίδης αποφεύγει εμφανίσεις μπροστά σε τηλεοπτικές κάμερες ή δημόσιες εκδηλώσεις, όπως φαίνεται το βράδυ της Δευτέρας έκανε μία «εξαίρεση».

Την παρουσία του στο σημείο ωστόσο αντιλήφθηκαν διάφοροι ρεπόρτερ από εκπομπές, οι οποίοι φέρεται να τον πλησίασαν για μία δήλωση.

Όμως σημειώθηκε ένα άβολο σκηνικό, όταν δημοσιογράφος τη εκπομπής «Breakfast@Star» προσπάθησε να του κάνει ερωτήσεις.

Πέτρος Φιλιππίδης: Η on camera ενόχλησή του με δημοσιογράφο

Συγκεκριμένα, όπως διακρίνεται και στο βίντεο, ο δημοσιογράφος προσπαθεί να του κάνει ερώτηση με τον Πέτρο Φιλιππίδη να γυρίζει on camera και να του απαντά, φανερά ενοχλημένος, «είσαι καλά παιδί μου;».

Στη συνέχεια διακρίνεται ο ηθοποιός να περπατά προκειμένου να απομακρυνθεί από το σημείο.

Το παραπάνω βίντεο σχολιάστηκε και από την εκπομπή «Πρωινό» στον ANT1, με τη Φωτεινή Πετρογιάννη να μεταφέρει πως υπήρξε «επεισόδιο» μεταξύ του ηθοποιού και ενός άλλου δημοσιογράφου.

«Ενημερώνομαι τώρα ότι είχε γίνει ένα μικρό «επεισόδιο» και πριν την έναρξη της παράστασης με άλλο δημοσιογράφο, όχι με τον ίδιο. Και είχε δείξει τις προθέσεις του ο Πέτρος Φιλιππίδης ότι δεν θέλει να καταγραφεί από την κάμερα και να μιλήσει. Δεν είναι ο ίδιος δημοσιογράφος», ανέφερε αρχικά.

«Έχω μάθει, μάλιστα, πως όταν τον ενημέρωσε η δημοσιογράφος ή ο δημοσιογράφος, που τον προσέγγισε πριν την έναρξη της παράστασης, από ποια εκπομπή είναι, λέει ότι εγώ θα ντρεπόμουν να πω ότι δουλεύω σε αυτή την εκπομπή» συμπλήρωσε.