Eurovision 2026: Ξεκίνησε ο Β' Ημιτελικός του «Sing for Greece» - Δείτε Live

Η βραδιά του Β’ Ημιτελικού του «Sing for Greece» για τη Eurovision 2026 ξεκίνησε απόψε, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται για την επιλογή του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον φετινό διαγωνισμό.

Οι υπόλοιποι 14 διαγωνιζόμενοι άρχισαν να ανεβαίνουν μετά τις 09:00 το βράδυ στη σκηνή του «Sing for Greece», με στόχο να κερδίσουν το κοινό αλλά και το πολυπόθητο εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό της ΕΡΤ την Κυριακή, για τη Eurovision 2026.

Ανάμεσα στις συμμετοχές του B' Ημιτελικού που έχουν ήδη συζητηθεί έντονα, θα βρίσκεται και εκείνη του Good Job Nicky, με το «Dark Side of the Moon», ένα κομμάτι με δυναμικό ήχο και έντονη σκηνική ταυτότητα.

Ο αποψινός Ημιτελικός θεωρείται κομβικός, γιατί αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο ενόψει του Εθνικού Τελικού, καθώς τα στοιχήματα και τα fan polls δείχνουν πολύ μικρές διαφορές μεταξύ των φαβορί και η βραδιά μπορεί να κρύβει ανατροπές.

Eurovision 2026: Τα τραγούδια, τα φαβορί και οι guests εμφανίσεις του Β' ημιτελικού

Special guests του αποψινού ημιτελικού είναι η Τάμτα, που θα εμφανιστεί μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, καθώς και η εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision 2026, Antigoni. Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που διαγωνίζονται απόψε είναι:

«AGAPI», RIKKI

«Back in the game», GARVIN

«Labyrinth», Mikay

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

«Mad About it», D3lta

«ASTEIO», ZAF

«No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

«You Are The Fire», Stella Kay

«Anatello», TIANORA

«Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

«Set Everything On Fire», BASILICA

«Dark Side of the Moon», good job Nicky

«Bulletproof», KOZA MOSTRA

«SABOTAGE!», leroybroughtflowers

Eurovision 2026 - Α’ Ημιτελικός: Ποιοι πέρασαν στον Εθνικό Τελικό

Από τους διαγωνιζόμενους του Α΄ Ημιτελικού, στον τελικό προκρίθηκαν οι:

«Άλμα», Rossana Mailan

«Europa», STEFI

«Paréa», Evangelia

«Χάνομαι», Marseaux

«Ferto», Akylas

«The Other Side», Alexandra Sieti

«YOU & I», STYLIANOS

Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν το τέλος της βραδιάς του Α' Ημιτελικού, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση που ανέδειξε τη σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι επτά καλλιτέχνες στη σκηνή την Κυριακή. Αναλυτικότερα, οι θέσεις που θα εμφανιστούν οι επτά υποψήφιοι είναι:



1. «YOU & I», STYLIANOS

5. «Χάνομαι», Marseaux

8. «Europa», STEFI

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

10. «Paréa», Evangelia

12. «Ferto», Akylas

14. «The Other Side», Alexandra Sieti