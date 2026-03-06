Νίκος Δένδιας: «Στέλνουμε Patriot και ζεύγος F-16 για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας»

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό του από τη Βουλγαρία, Atanas Zapryanov, είχε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Με ανάρτησή του, ο Νίκος Δένδιας γνωστοποίησε πως «η Ελλάδα θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν».

«Συνομίλησα εκ νέου με τον Βούλγαρο ομόλογό μου κ. Atanas Zapryanov και τον ενημέρωσα ότι η Ελλάδα θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ίδια ανάρτηση του υπουργού Άμυνας.

«Είχα χθες και σήμερα επικοινωνία με τον υπουργό Άμυνας της Βουλγαρίας, Atanas Zapryanov. Κατόπιν σχετικού χθεσινού αιτήματος της βουλγαρικής πλευράς, είχα σήμερα τη δυνατότητα να τον πληροφορήσω ότι η Ελλάδα θα παράσχει μέσα και προσωπικό για προστασία της Βουλγαρίας. Συγκεκριμένα, μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ, μεταφέρεται εντός των επόμενων ωρών, σε κατάλληλη περιοχή εντός του βόρειου τμήματος της ελληνικής επικράτειας πυροβολαρχία Patriot για την αντιβαλλιστική κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας της Βουλγαρίας.

Επίσης, ένα ζεύγος F-16, μετασταθμεύει σε αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδος, με αποκλειστική αποστολή την παροχή επιπλέον κάλυψης της Βουλγαρίας. Επιπρόσθετα, για τον αποτελεσματικό συντονισμό, αποστέλνονται δύο ανώτεροι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας στο κέντρο επιχειρήσεων των βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων, στη Σόφια».

Νίκος Δένδιας: Όσα είπε κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, την περασμένη Τρίτη (3/3), επισκέφθηκε την Κύπρο όπου έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο.

«Κύριε πρόεδρε, αγαπητέ μου Νίκο. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι σήμερα εδώ, στο Προεδρικό Μέγαρο. Ευχαριστώ που με δέχεσαι. Ήρθα για να μεταφέρω σε σένα, στον Βασίλη αλλά και στο σύνολο του κυπριακού λαού, τη στήριξη του πρωθυπουργού, της ελληνικής κυβέρνησης αλλά το λέω από την καρδιά μου και του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας, του ελληνικού λαού.

Πράγματι είναι δύσκολες στιγμές. Είναι δύσκολες στιγμές για την ευρύτερη περιοχή μας. Όμως η Ελλάδα θέλει να δηλώσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ο οποίος, όπως πολύ σωστά είπες, ενέχει και συμβολισμό και ουσία, την πρόθεσή της να παράσχει κατά το δυνατόν και μέσα στις δυνάμεις της και στις δυνατότητές της, όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο, στο κυπριακό λαό, στο σύνολο των νομίμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα. Θα συζητήσω με τον Βασίλη μετά, τα πρακτικά μέρη αυτής της βοήθειας και θα δούμε αν και τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Είμαστε συνολικά απολύτως στη διάθεσή σας. Και πάλι ευχαριστώ θερμά για την ιδιαίτερα φιλοφρόνηση και εγκάρδια υποδοχή».