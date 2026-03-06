ΔΙΕΘΝΗ

Κύπρος: Ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι

Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα για «απειλή ασφάλειας»

The LiFO team
Σε συναγερμό παραμένει η Κύπρος, λόγω της -εν εξελίξει- επιχείρησης ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, καθώς ήχησαν εκ νέου οι σειρήνες στο Ακρωτήρι.

Λίγο πριν τις 10:00 σήμερα το πρωί ήχησαν εκ νέου οι σειρήνες, θέτοντας σε συναγερμό το Ακρωτήρι. Χθες ήχησαν δύο φορές, ωστόσο δεν εντοπίστηκε κάποι απειλή, σύμφωνα με τις επίσημες ενημερώσεις από την Κυβέρνηση. Μέχρι στιγμής ανακοινώθηκαν τρεις επιθέσεις με drone, από τις οποίες η μία ήταν επιτυχημένη αφού χτύπησε την Βρετανική Βάση στο Ακρωτήρι.

Στο μεταξύ, οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι στο Ακρωτήρι, έλαβαν μήνυμα για «απειλή ασφάλειας»: «Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμένετε περαιτέρω οδηγίες».

Κύπρος: Κανονικά οι πτήσεις σήμερα από την Πάφο

Όπως έκαναν γνωστά ΜΜΕ από την Κύπρο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον επικεφαλής των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών (MI6).

Σε ό,τι αφορά στις πτήσεις από την Πάφο, οι νεότερες πληροφορίες διευκρινίζουν πως για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, το διεθνές αεροδρόμιο θα λειτουργήσει κανονικά, χωρίς να καταγράψει καμία ακύρωση στα προγραμματισμένα δρομολόγια. Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του philenews στην Πάφο, Ντόρα Χριστοδούλου, όλες οι πτήσεις θα διεξαχθούν κανονικά, τόσο όσον αφορά στις αφίξεις όσο και όσον αφορά στις αναχωρήσεις.

Με πληροφορίες από philenews.com

