Εξάρχεια: Νεκρός 15χρονος μαθητής από τη Γαλλία - Έπεσε από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου

Το βράδυ της Πέμπτης, στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στα Εξάρχεια, ένας ανήλικος έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στον τρίτο όροφο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 της Πέμπτης, όταν ο 15χρονος μαθητής με καταγωγή από τη Γαλλία, που βρισκόταν στην Αθήνα για σχολική εκδρομή με τους συμμαθητές του, έπεσε από το μπαλκόνι ξενοδοχείου επί της οδού Σολωμού, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Αστυνομία λαμβάνει καταθέσεις από μαθητές, εκπαιδευτικούς και υπαλλήλους του ξενοδοχείου προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες του περιστατικού και να απαντηθεί, πώς ο μαθητής έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Οι αρχές αφήνουν ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα, από το να αυτοκτόνησε έως και το να ήπιε αλκοόλ και να μέθυσε.