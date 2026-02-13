Eurovision 2026: «Δεν με άγχωνε» - Το σχόλιο της Marseaux για τον Akyla στον Α' Ημιτελικό

Η Marseaux μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες λίγα εικοσιτετράωρα μετά την πρόκρισή της στον Εθνικό Τελικό της ΕΡΤ για τη Eurovision 2026.

Η Marseaux παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινό», μιλώντας για την εμφάνισή της στον Α’ Ημιτελικό για τη Eurovision 2026, για τη στήριξη που είχε από τους δικούς της ανθρώπους, για το ατύχημα που είχε στην πρόβα, ενώ ρωτήθηκε και για τον Akyla.

«Δεν πονάω, τώρα είμαι μια χαρά, καλά είμαι. Απλά κοπάνησα το κεφάλι μου. Δεν ξέρω αν με μάτιασαν. Φοράω και ματάκι», ανέφερε αρχικά η δημοφιλής καλλιτέχνιδα.

«Οι φίλοι μου πάντα έρχονται να με στηρίξουν, τους αγαπώ πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ η ενέργεια του κόσμου που ήταν από κάτω. Ήταν φανταστικοί, όλοι χειροκροτούσαν, ήταν πάρα πολύ θερμοί. Έχω λάβει πάρα πολύ ωραία σχόλια», συνέχισε.

Παράλληλα, εξομολογήθηκε πως «είχα άγχος, αλλά έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Άκουσα εκπληκτικές φωνές, που είμαι σίγουρη ότι θα τις ακούσουμε και στον δεύτερο ημιτελικό. Όποιος πάει πιστεύω πως το αξίζει, από την καρδιά μου».

Τέλος, ρωτήθηκε και για τον Akyla, ο οποίος θεωρείται ήδη από πολλούς eurofans και στοιχηματικές ως το απόλυτο φαβορί για να εκπροσωπήσει τη χώρα στον φετινό διαγωνισμό στη Βιέννη.

«Δεν με άγχωνε. Εγώ ένιωθα ότι ήθελα να πάω εκεί και να κάνω το δικό μου κομμάτι και αυτό που έχω φτιάξει και δεν σκεφτόμουν τίποτα. Νομίζω ότι του αξίζει κιόλας, γιατί είναι ένας υπέροχος καλλιτέχνης, υπερταλαντούχος και είναι αρκετά χρόνια που δεν έχει αναγνωριστεί», συμπλήρωσε η Marseaux.