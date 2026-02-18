Eurovision 2026: Το τραγούδι που αν κερδίσει στον εθνικό τελικό της Φινλανδίας, θεωρείται φαβορί για τη νίκη

Η Φινλανδία διεκδικεί μια ακόμη δυναμική παρουσία στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι «Liekinheitin», μια συνεργασία των Linda Lampenius και Pete Parkkonen.

Το τραγούδι είναι μία από τις συμμετοχές του Uuden Musiikin Kilpailu 2026 (UMK), του εθνικού τελικού της χώρας που θα καθορίσει τον εκπρόσωπο για τη μουσική διοργάνωση στη Βιέννη, τον Μάιο.

Το «Liekinheitin» έχει ήδη τραβήξει την προσοχή του φινλανδικού κοινού αλλά και των fans της Eurovision, καθώς θεωρείται από τα φαβορί να κερδίσει τον τελικό του UMK στις 28 Φεβρουαρίου, με μεγάλη πιθανότητα να είναι το νικητήριο κομμάτι που θα «ταξιδέψει» στη Eurovision 2026.

Μουσικά, το «Liekinheitin» κινείται σε ένα pop‑rock ύφος με κινηματογραφική ατμόσφαιρα, όπου η έντονη παρουσία βιολιού - που αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο του τραγουδιού - δένει με σύγχρονους ηλεκτρονικούς ήχους και δυναμική ερμηνεία. Η συνεργασία των δύο καλλιτεχνών συνδυάζει παραδοσιακά στοιχεία με σύγχρονο pop αισθητικό αποτέλεσμα, κάτι που του δίνει ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Η Linda Lampenius, γνωστή και διεθνώς ως Linda Brava, είναι διακεκριμένη Φινλανδή βιολονίστρια που ξεκίνησε να παίζει από πολύ μικρή ηλικία και έχει διακριθεί σε ποικίλα μουσικά είδη, από κλασική και τζαζ μέχρι pop και world music. Η συμμετοχή της στη σκηνή του UMK φέρνει μια πρωτοποριακή μουσική χροιά, με το βιολί να παίζει κεντρικό ρόλο στο «Liekinheitin».

Ο Pete Parkkonen απέκτησε δημοσιότητα στη Φινλανδία μετά την εμφάνισή του στην τηλεοπτική μουσική εκπομπή «Idols» το 2008 και έχει κυκλοφορήσει επιτυχημένα άλμπουμ, τόσο στα αγγλικά όσο και στα φινλανδικά.

Με το τραγούδι να έχει ήδη σπάσει ρεκόρ θεάσεων και να προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον στα social media και στα στοιχήματα να βγαίνει πρώτο, η Φινλανδία ελπίζει ότι αυτή η συνεργασία θα της εξασφαλίσει ισχυρή θέση στη Eurovision 2026.

Το UMK θα διεξαχθεί το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 στην Nokia Arena στο Tampere, και θα μεταδοθεί ζωντανά από τη δημόσια τηλεόραση Yle, καθώς και διαδικτυακά. Ο νικητής θα αναδειχθεί μέσω ψηφοφορίας κοινού και επιτροπής.

Με πληροφορίες από eurovisionfun.com