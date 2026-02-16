Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 5 μέλη της ελληνικής επιτροπής που ψήφισε Akyla

Ο Akylas με το τραγούδι «Ferto» είναι ο μεγάλος νικητής του «Sing for Greece 2026» και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Η Eurovision 2026 θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, από 12 έως 16 Μαΐου 2026.

Το τραγούδι «Ferto» κατέκτησε την πρώτη θέση μεταξύ των 14 υποψηφιοτήτων, συγκεντρώνοντας συνολικά 48 βαθμούς, από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και των δύο κριτικών επιτροπών, μίας ελληνικής (25%) και μίας διεθνούς (25%).

«Όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν είσαι, σημασία έχει να ακολουθείς τα όνειρά σου και να είσαι αυθεντικός» δήλωσε ο Akylas, εμφανώς συγκινημένος, αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Το show «Sing for Greece 2026», με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά, ολοκληρώθηκε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο, καθώς στον εθνικό τελικό, οι 14 ερμηνευτές έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, ερμηνεύοντας μοναδικά τα τραγούδια τους.

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Good Job Nicky με το τραγούδι «Dark Side of the Moon», και την τρίτη θέση η Marseaux με το τραγούδι «Χάνομαι».

Ξεχωριστή στιγμή του εθνικού τελικού ήταν η εμφάνιση του Χρήστου Μάστορα ο οποίος ξεσήκωσε το κοινό με τις ερμηνείες του και την αστείρευτη ενέργειά του.

Eurovision 2026: Τα μέλη της ελληνικής κριτικής επιτροπής είναι:

Χαρά Κεφαλά, Vocal Coach, Musical Theater Performer – Πρόεδρος

Μιχάλης Μαρίνος, Ηθοποιός

Μαρίνα Σπανού, Τραγουδοποιός

Γιάννης Βασιλόπουλος, Διευθυντής Ραδιοφωνικών Σταθμών

Μαρία Ηλιάκη, Δημοσιογράφος – Παρουσιάστρια

Eurovision 2026: Τα μέλη της διεθνούς κριτικής επιτροπής είναι:

Andrei Zapsa, Μαέστρος, Αν. Γεν. Διευθυντής & Επικεφαλής Προγράμματος Μολδαβικής Τηλεόρασης – Πρόεδρος

Benedikt Wiehle, Δημοσιογράφος Δημόσιας Γερμανικής Ραδιοφωνίας SWR3

Lasha Kapanadge, Head of Media Γεωργιανής Αποστολής

Jelena Tomasevic Bosiljcic, Ερμηνεύτρια, Σερβία

Ludovic Julien HUREL, Head of Media Γαλλικής Αποστολής

Eurovision 2026: Τα αποτελέσματα της διεθνούς επιτροπής:

Eurovision 2026: Τα αποτελέσματα της ελληνικής επιτροπής:

Eurovision 2026: Τα αποτελέσματα του κοινού:

Eurovision 2026: Οι βαθμολογίες των τραγουδιών

Ακολουθεί η βαθμολογία των 14 τραγουδιών που συμμετείχαν στον εθνικό τελικό του Sing for Greece 2026:

«Ferto», Akylas – 48 βαθμοί

«Dark Side of the Moon», good job Nicky – 33 βαθμοί

«Χάνομαι», Marseaux – 32 βαθμοί

«Paréa», Evangelia – 24 βαθμοί

«ASTEIO», ZAF – 23 βαθμοί

«Mad About it», D3lta – 21 βαθμοί

«YOU & I», STYLIANOS – 18 βαθμοί

«The Other Side», Alexandra Sieti – 17 βαθμοί

«Bulletproof», KOZA MOSTRA – 9 βαθμοί

«Labyrinth», Mikay – 4 βαθμοί

«Άλμα», Rosanna Mailan – 2 βαθμοί

«Europa», STEFI – 1 βαθμός

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα – 0 βαθμοί

«SABOTAGE!», leroybroughtflowers – 0 βαθμοί