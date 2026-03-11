ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Δίκη Χρυσής Αυγής: Όχι σε ελαφρυντικά για 22 καταδικασμένους - Σε ποιους πέντε αναγνωρίστηκαν

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία - Η διαδικασία συνεχίζεται με την εισαγγελική πρόταση επί των ποινών

The LiFO team
Αρνητική ήταν η απόφαση του δικαστηρίου για τη χορήγηση ελαφρυντικών στη συντριπτική πλειονότητα των καταδικασμένων στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Το δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματα ελαφρυντικών για 22 από τους 27 καταδικασμένους που είχαν ζητήσει, ενώ αναγνώρισε το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς σε πέντε πρόσωπα.

Το ελαφρυντικό χορηγήθηκε στους πρώην βουλευτές Αντώνη Γρέγο και Δημήτρη Κουκούτση, καθώς και στους καταδικασθέντες ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης Μάριο Ευγενικό, Θωμά Μαρία και Αριστόδημο Δασκαλάκη.

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται με την εισαγγελική πρόταση επί των ποινών που θα επιβληθούν στους καταδικασθέντες.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

ΜΑΓΔΑ ΦΥΣΣΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΕΝΟΧΟΙ

Ελλάδα / Μάγδα Φύσσα για απόφαση Εφετείου για Χρυσή Αυγή: «Σήμερα δικαιώνονται όλα τα θύματα του φασισμού»

«Δεν θέλω να τους ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου» - Το πρώτο σχόλιο της μητέρας του δολοφονημένου Παύλου Φύσσα μετά την απόφαση για την ενοχή των 42 της εγκληματικής οργάνωσης, «Χρυσή Αυγή»
THE LIFO TEAM

