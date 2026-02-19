TV & MEDIA
Eurovision 2026 - Στοιχήματα: Μία «ανάσα» πριν την κορυφή ο Akylas – Άνοδος για την Κύπρο

Το τραγούδι που θεωρείται φαβορί για τη νίκη του φετινού διαγωνισμού

Ο Akylas στην κορυφή των στιχημάτων για την Eurovision 2026 / Φωτ.: NDPPHOTO
Ο Akylas με το «Ferto» φαίνεται να διεκδικεί μια υψηλή θέση στη φετινή Eurovision, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχήματα.

Η θέση της Ελλάδας σημείωσε μεγάλη άνοδο μετά τον ελληνικό τελικό Sing for Greece, όπου αναδείχθηκε νικητής ο Akylas. Στα στοιχήματα της 19ης Φεβρουαρίου, όπως παρουσιάζονται στον ιστότοπο του Eurovisionworld, ο Akylas και το «Ferto» βρίσκονται στη 2η θέση. Στην 1η θέση βρίσκεται η Φινλανδία, η οποία δεν έχει ακόμη ορίσει το τραγούδι με το οποίο θα διαγωνιστεί.

Άνοδο σημείωσε και η αποστολή της Κύπρου, με την Antigoni Buxton και το «Jalla» να βρίσκονται εντός δεκάδας.

Η λίστα από το 1 έως το 10, όπως εμφανίζεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Eurovisionworld:

  1. Φινλανδία
  2. Ελλάδα – Akylas – Ferto
  3. Ισραήλ – Noam Betan
  4. Σουηδία
  5. Ιταλία
  6. Δανία – Søren Torpegaard – For vi går hjem
  7. Βουλγαρία – Dara
  8. Γαλλία
  9. Ουκρανία – Leléka – Ridnym
  10. Κύπρος – Antigoni – Jalla

Οι στοιχηματικές εταιρείες εστιάζουν στον «νικητή της Eurovision» μήνες πριν παρουσιαστούν όλα τα τραγούδια, γι’ αυτό και στις αποδόσεις εμφανίζονται χώρες που δεν έχουν ακόμη επιλέξει ή δημοσιεύσει συμμετοχή. Οι προβλέψεις δεν βασίζονται αποκλειστικά στο ίδιο το κομμάτι, αλλά σε μια εκτίμηση πιθανότητας νίκης που λαμβάνει υπόψη το ιστορικό επιδόσεων της χώρας, τη φήμη ή το «βάρος» του καλλιτέχνη, διαρροές και φήμες, τη δυναμική στα social media, καθώς και το πού κατευθύνεται ο στοιχηματικός τζίρος.

Eurovision 2026: Το τραγούδι που αν κερδίσει στον εθνικό τελικό της Φινλανδίας, θεωρείται φαβορί

Η Φινλανδία διεκδικεί μια ακόμη δυναμική παρουσία στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι «Liekinheitin», μια συνεργασία των Linda Lampenius και Pete Parkkonen.

Το τραγούδι είναι μία από τις συμμετοχές του Uuden Musiikin Kilpailu 2026 (UMK), του εθνικού τελικού της χώρας που θα καθορίσει τον εκπρόσωπο για τη μουσική διοργάνωση στη Βιέννη, τον Μάιο.

Το «Liekinheitin» έχει ήδη τραβήξει την προσοχή του φινλανδικού κοινού αλλά και των fans της Eurovision, καθώς θεωρείται από τα φαβορί να κερδίσει τον τελικό του UMK στις 28 Φεβρουαρίου, με μεγάλη πιθανότητα να είναι το νικητήριο κομμάτι που θα «ταξιδέψει» στη Eurovision 2026.

Μουσικά, το «Liekinheitin» κινείται σε ένα pop‑rock ύφος με κινηματογραφική ατμόσφαιρα, όπου η έντονη παρουσία βιολιού - που αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο του τραγουδιού - δένει με σύγχρονους ηλεκτρονικούς ήχους και δυναμική ερμηνεία. Η συνεργασία των δύο καλλιτεχνών συνδυάζει παραδοσιακά στοιχεία με σύγχρονο pop αισθητικό αποτέλεσμα, κάτι που του δίνει ιδιαίτερο χαρακτήρα.
 

