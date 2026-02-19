TV & MEDIA
TV & Media

Eurovision 2026 - Marseaux: «Καταστράφηκα όταν είδα τον Akyla να αγκαλιάζει τη μητέρα του»

Είπε πως συγκινήθηκε πάρα πολύ όταν ανακοινώθηκε το όνομα του νικητή

The LiFO team
The LiFO team
MARSEAUX EUROVISION 2026 AKYLAS Facebook Twitter
Η Marseaux στο Sing for Greece / NDP Photo
0

Για την εμπειρία της στο Sing for Greece, όπου ο Akylas αναμένεται να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Eurovision 2026, μίλησε η Marseaux στο Star και στην εκπομπή «Breakfast@Star».

Η Marseaux τοποθετήθηκε για το πώς συνδέθηκε με τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους του Sing for Greece 2026, και για τη συγκινητική στιγμή που ο Akylas αγκάλιασε τη μητέρα του όταν ανακηρύχθηκε νικητής του Εθνικού Τελικού.

«Επειδή εγώ έχω χάσει τη μαμά μου, όταν το είδα αυτό, παιδιά, καταστράφηκα, έκλαιγα σαν τρελή» ανέφερε χαρακτηριστικά η Marseaux.

«Όταν περάσαμε και κάποια γυρίσματα μαζί, και τους ημιτελικούς και τέτοια, ήρθαμε πιο κοντά. Νομίζω πως η αλληλοεκτίμηση υπάρχει» περιέγραψε παράλληλα.

Μάλιστα, ερωτώμενη για το εάν συγκινήθηκε όταν ανακοινώθηκε το όνομα του νικητή, είπε: «Συγκινήθηκα πάρα πολύ, έκλαιγα. Ήθελα να το μαζέψω γιατί ντρέπομαι να κλαίω δημόσια, αλλά μετά σκέφτηκα πως άσε το τώρα, πάει. Ήταν πολύ αγνή στιγμή, αληθινή, χάρηκα που ήμουν παρούσα και το έζησα από κοντά».

 
 
TV & Media

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

 
 