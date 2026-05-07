Eurovision 2026: «Σαρώνει» ο Akylas - Το βίντεο από την πρόβα του ξεπέρασε το 1,5 εκατομμύριο views

Παράλληλα τα προγνωστικά συνεχίζουν να δείχνουν τον καλλιτέχνη σταθερά στις πρώτες θέσεις, ενισχύοντας τις ελπίδες για μια μεγάλη διάκριση στον φετινό διαγωνισμό

The LiFO team
Φωτ. Akylas στη σκηνή της Eurovision 2026
Λίγες μόνο ημέρες πριν από τον Α’ ημιτελικό της Eurovision 2026, η ελληνική συμμετοχή φαίνεται πως κερδίζει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον του κοινού, με τον Akyla να εντυπωσιάζει όχι μόνο στα στοιχήματα αλλά και στα social media.

Το απόγευμα της Τετάρτης δημοσιεύτηκαν στα επίσημα social media της Eurovision, αποσπάσματα περίπου 30 δευτερολέπτων από τις δεύτερες πρόβες όλων των χωρών.

Μέσα σε λίγες ώρες, τα βίντεο άρχισαν να συγκεντρώνουν χιλιάδες προβολές και αντιδράσεις από fans του διαγωνισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Αυτό που ξεχώρισε, ωστόσο, ήταν η ελληνική συμμετοχή με το «Ferto».

Το βίντεο από τη δεύτερη πρόβα του Akyla κατάφερε να ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο προβολές στο TikTok, αφήνοντας πίσω σχεδόν όλες τις υπόλοιπες συμμετοχές και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που φαίνεται να αποκτά η Ελλάδα φέτος στον διαγωνισμό.

@eurovision It's Ferto all fresh from rehearsals in Vienna today 😻 Greece | Akylas | Ferto 🇬🇷 #Eurovision Watch the First Semi-Final of the Eurovision Song Contest live on 12 May, on YouTube and 35 participating broadcasters #Eurovision2026 ♬ original sound - Eurovision

Eurovision 2026: Ξεχώρισε η ελληνική συμμετοχή με το «Ferto»

Οι περισσότερες συμμετοχές συγκεντρώνουν περίπου 300.000 έως 600.000 views, ενώ ακόμη και η Φινλανδία, που βρίσκεται στην κορυφή των bookmakers, κατέγραψε περίπου 372.000 προβολές.

Η ελληνική αποστολή έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα χάρη στη σκηνική παρουσία του τραγουδιού, η οποία φέρει τη δημιουργική υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού.

Το «Ferto» παρουσιάζεται μέσα από ένα εντυπωσιακό σκηνικό με δυνατά visuals, στοιχεία που θυμίζουν video game και έντονη κινησιολογία, δημιουργώντας μία performance που φαίνεται να ξεχωρίζει.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στον Α’ ημιτελικό της Eurovision στις 12 Μαΐου, με τον Akyla να εμφανίζεται τέταρτος στη σειρά.

Την ίδια ώρα, τα προγνωστικά συνεχίζουν να δείχνουν τον καλλιτέχνη σταθερά στις πρώτες θέσεις, ενισχύοντας τις ελπίδες για μια μεγάλη διάκριση στον φετινό διαγωνισμό.

TV & Media / Eurovision 2026: Το «video game» του Akyla επί σκηνής – Νέες αποκαλύψεις για την εμφάνισή του

Η σημερινή πρόβα αναμένεται να δώσει μια ακόμη πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και για το κατά πόσο θα επιβεβαιώσει τις υψηλές προσδοκίες που τον συνοδεύουν
Η Τζέιν Φόντα αποχαιρετά τον Τεντ Τέρνερ: «Με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου»

TV & Media / Η Τζέιν Φόντα αποχαιρετά τον Τεντ Τέρνερ: «Με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου»

Η Τζέιν Φόντα αποχαιρέτησε τον πρώην σύζυγό της, Τεντ Τέρνερ, με ένα προσωπικό κείμενο για τον άνδρα που μπήκε στη ζωή της σαν «πειρατής», τη φρόντισε, τη χρειάστηκε και της έδωσε αυτοπεποίθηση. Ο ιδρυτής του CNN πέθανε στα 87 του, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια κληρονομιά στα media, τη φιλανθρωπία και την περιβαλλοντική δράση.
Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ για την Κάιλι Μινόγκ στο Netflix

TV & Media / Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ για την Κάιλι Μινόγκ στο Netflix

Το Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του KYLIE, της νέας σειράς ντοκιμαντέρ για την Κάιλι Μινόγκ, που έρχεται στις 20 Μαΐου με σπάνιο αρχειακό υλικό, προσωπικές εξομολογήσεις και μαρτυρίες από τη Ντάνι Μινόγκ, τον Τζέισον Ντόνοβαν, τον Πιτ Γουότερμαν και τον Νικ Κέιβ.
