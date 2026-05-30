ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

ΜΜΜ: Σε ισχύ τα νέα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο

Ποια τα ποσά και σε ποια περίπτωση πληρώνετε το 50%

The LiFO team
The LiFO team
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Σε ισχύ τίθενται από σήμερα , Σάββατο (30/5), τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με στόχο τη μείωση της εισιτηριοδιαφυγής.

Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ.

Ο παραβάτης μπορεί να πληρώσει το μισό ποσό, δηλαδή 50 ευρώ, εφόσον μέσα σε διάστημα δέκα ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών τουλάχιστον τριάντα ημερών.

Μέχρι τώρα, η ποινή για μη κατοχή εισιτηρίου ανερχόταν σε 72 ευρώ για το κανονικό και 30 ευρώ για το μειωμένο κόμιστρο.

Η σχετική υπουργική απόφαση που ενεργοποιεί τον νόμο 5290/2026, που ψηφίστηκε πριν από λίγους μήνες, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 28 Μαΐου και έχει ισχύ από σήμερα 30 Μαΐου 2026.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φωτιά στη Λάρισα: Πνέουν δυνατοί άνεμοι και έχουν καεί εκατοντάδες στρέμματα

Ελλάδα / Φωτιά τώρα στη Λάρισα: Πνέουν δυνατοί άνεμοι και έχουν καεί εκατοντάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης

«Η κατάσταση κρίνεται σοβαρή, καθώς ο αέρας σπρώχνει με ταχύτητα τις φλόγες με κατεύθυνση προς τη Ροδιά Τυρνάβου», μεταδίδει τοπικό μέσο ενημέρωσης
THE LIFO TEAM
ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΔΙΚΗ

Ελλάδα / Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: «Ανεβαίναμε και εμείς στο παιχνίδι» - Τι είπαν οι κατηγορούμενοι στη δίκη

Όσα ισχυρίστηκαν ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, η σύζυγός του, ο χειριστής του παιχνιδιού «crazy dance» και ο μηχανικός που ανέλαβε τον έλεγχό του
THE LIFO TEAM
ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Ελλάδα / Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Μαζική έξοδος των εκδρομέων - Κίνηση σε λιμάνια, έκτακτα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ

Την τιμητική τους έχουν φέτος και τα τρία μέγαλα λιμάνια της Αττικής, καθώς και οι δύο σταθμοί ΚΤΕΛ με την κίνηση φέτος να παρουσιάζει αύξηση 5% σε σύγκριση με πέρυσι
THE LIFO TEAM
 
 