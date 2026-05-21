Emily in Paris: Η Λίλι Κόλινς ανακοινώνει το φινάλε της σειράς με φωτογραφίες από την Ελλάδα

Από το «bonjour» στο «au revoir» - Το βίντεο με την «Έμιλι Κούπερ» και το μήνυμα στους φαν της σειράς

Φωτ. Instagram / @lilyjcollins
Η Λίλι Κόλινς έκανε την επίσημη ανακοίνωση για την τελευταία σεζόν του Emily in Paris, με φωτογραφίες από την Ελλάδα.

Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε, τόσο η ίδια όσο και η παραγωγή της δημοφιλούς σειράς στα social media, η ηθοποιός εμφανίζεται να ποζάρει με φόντο τοπία από την Ελλάδα, ενώ στο βίντεο που επίσης δημοσιεύθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, η Κόλινς απευθύνεται στους φαν του Emily in Paris και αποκαλύπτει πως η ιστορία της Έμιλι Κούπερ φτάνει στο τέλος της.

Στον επίσημο λογαριασμό του «Emily in Paris» στο Instagram, δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες από τα γυρίσματα στην Ελλάδα. Στη λεζάντα του post αναφέρεται «Καλώς ήρθατε στην τελευταία σεζόν! Ένα τελευταίο ελληνικό καλοκαίρι πριν επιστρέψει το Emily in Paris». Φωτογραφίες από την Ελλάδα δημοσίευσε και η ηθοποιός από το δικό της προφίλ, σχολιάζοντας: «Και… επιστρέψαμε - για τελευταία φορά. Η Έμιλι ταξιδεύει στην Ελλάδα (και φυσικά στη Γαλλία) για μια τελευταία, επική περιπέτεια. Ας κάνουμε αυτή τη σεζόν την πιο ξεχωριστή μέχρι τώρα!…».
 

Emily in Paris: Το βίντεο της Κόλινς και το σχόλιο του δημιουργού στης σειράς

Στην περιγραφή του βίντεο το οποίο δημοσίευσε στο δικό του προφίλ, το Netflix αναφέρει: «Από το "bonjour" μέχρι το "au revoir". Μετά από έξι χρόνια, πολλές πόλεις και αμέτρητες αναμνήσεις, η τελευταία σεζόν έφτασε - και υπόσχεται να είναι ένας αποχαιρετισμός που θα μείνει αξέχαστος».

Η Ελλάδα είναι ο πρώτος σταθμός για τα γυρίσματα της 6ης σεζόν. Στη συνέχεια, η σειρά «Emily in Paris» θα μεταβεί στο Μονακό και, τέλος, θα επιστρέψει στην Πόλη του Φωτός, σύμφωνα με το Netflix, που σχολιάζει: «Θα περίμενε κανείς κάτι λιγότερο φανταστικό για την τελευταία περιπέτεια της Έμιλι Κούπερ (Κόλινς);».  

Emily in Paris: Η Λίλι Κόλινς ανακοινώνει το φινάλε της σειράς με φωτογραφίες από την Ελλάδα
Φωτ.: Instagram / @lilyjcollins

Η ανανέωση για την 6η σεζόν είχε ανακοινωθεί ήδη τον Ιανουάριο.

«Η δημιουργία της σειράς “Emily in Paris” με αυτό το εξαιρετικό καστ και την ομάδα παραγωγής ήταν ταξίδι μιας ζωής», δήλωσε ο δημιουργός της σειράς Ντάρεν Σταρ. «Καθώς ξεκινάμε την τελευταία σεζόν, είμαι πολύ ευγνώμων προς το Netflix, την Paramount και, κυρίως, προς τους θαυμαστές που έκαναν αυτό το απίστευτο ταξίδι μαζί μας. Ανυπομονούμε να μοιραστούμε αυτό το τελευταίο κεφάλαιο μαζί σας. Σας ευχαριστούμε που μας αφήσατε να γίνουμε μέρος της ζωής σας, εμπνέοντας τα ταξιδιωτικά σας όνειρα και την αγάπη σας για το Παρίσι. Θα έχουμε πάντα το Emily in Paris!». 

Στο βίντεο που δημοσίευσε από κοινού με το Netflix, η Κόλινς είπε: «Γεια σας, είμαι η Λίλι. Θέλω να μοιραστώ κάτι με όλους σας. Μετά από έξι αξέχαστα χρόνια που υποδύομαι την Έμιλι Κούπερ, είμαι εδώ για να μοιραστώ μαζί σας, ότι η επερχόμενη έκτη σεζόν θα είναι η τελευταία».

Με πληροφορίες από Variety, Netflix

