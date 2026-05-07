Eurovision 2026: Η στιγμή που ο Αλεξάντερ Ρίμπακ παίζει με το βιολί του το «Ferto» του Akyla

Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη έναρξη της Eurovision 2026 με τον Α’ ημιτελικό, ο Αλεξάντερ Ρίμπακ έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα ιδιαίτερο μουσικό αφιέρωμα στον Akyla και την ελληνική συμμετοχή.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης, που είχε χαρίσει τη νίκη στη Νορβηγία στη Eurovision του 2009 με το «Fairytale», δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο παίζει με το βιολί του το «Ferto».

Στο βίντεο, ο Αλεξάντερ Ρίμπακ συνδυάζει μουσικά το «Fairytale» με το «Ferto», δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο mashup που ενθουσίασε τους φαν του διαγωνισμού και συγκέντρωσε θετικά σχόλια στα social media.

Πολλοί χρήστες μάλιστα έκαναν λόγο για μία από τις πιο όμορφες στιγμές στήριξης προς την ελληνική συμμετοχή λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Α’ ημιτελικός της Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου, με τον Akyla να εμφανίζεται τέταρτος στη σειρά εμφάνισης, διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού.