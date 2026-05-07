Eurovision 2026: Η στιγμή που ο Αλεξάντερ Ρίμπακ παίζει με το βιολί του το «Ferto» του Akyla

Το βίντεο προκάλεσε φρενίτιδα στους φαν του διαγωνισμού στα social media

Φωτ. Instagram
Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη έναρξη της Eurovision 2026 με τον Α’ ημιτελικό, ο Αλεξάντερ Ρίμπακ έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα ιδιαίτερο μουσικό αφιέρωμα στον Akyla και την ελληνική συμμετοχή.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης, που είχε χαρίσει τη νίκη στη Νορβηγία στη Eurovision του 2009 με το «Fairytale», δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο παίζει με το βιολί του το «Ferto».

Στο βίντεο, ο Αλεξάντερ Ρίμπακ συνδυάζει μουσικά το «Fairytale» με το «Ferto», δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο mashup που ενθουσίασε τους φαν του διαγωνισμού και συγκέντρωσε θετικά σχόλια στα social media.

Πολλοί χρήστες μάλιστα έκαναν λόγο για μία από τις πιο όμορφες στιγμές στήριξης προς την ελληνική συμμετοχή λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Α’ ημιτελικός της Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου, με τον Akyla να εμφανίζεται τέταρτος στη σειρά εμφάνισης, διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού.

Η Τζέιν Φόντα αποχαιρετά τον Τεντ Τέρνερ: «Με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου»

TV & Media / Η Τζέιν Φόντα αποχαιρετά τον Τεντ Τέρνερ: «Με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου»

Η Τζέιν Φόντα αποχαιρέτησε τον πρώην σύζυγό της, Τεντ Τέρνερ, με ένα προσωπικό κείμενο για τον άνδρα που μπήκε στη ζωή της σαν «πειρατής», τη φρόντισε, τη χρειάστηκε και της έδωσε αυτοπεποίθηση. Ο ιδρυτής του CNN πέθανε στα 87 του, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια κληρονομιά στα media, τη φιλανθρωπία και την περιβαλλοντική δράση.
TV & Media / Eurovision 2026: Το «video game» του Akyla επί σκηνής – Νέες αποκαλύψεις για την εμφάνισή του

Η σημερινή πρόβα αναμένεται να δώσει μια ακόμη πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και για το κατά πόσο θα επιβεβαιώσει τις υψηλές προσδοκίες που τον συνοδεύουν
Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ για την Κάιλι Μινόγκ στο Netflix

TV & Media / Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ για την Κάιλι Μινόγκ στο Netflix

Το Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του KYLIE, της νέας σειράς ντοκιμαντέρ για την Κάιλι Μινόγκ, που έρχεται στις 20 Μαΐου με σπάνιο αρχειακό υλικό, προσωπικές εξομολογήσεις και μαρτυρίες από τη Ντάνι Μινόγκ, τον Τζέισον Ντόνοβαν, τον Πιτ Γουότερμαν και τον Νικ Κέιβ.
