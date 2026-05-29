Ιράν: Ο Τραμπ αποχώρησε από τη συνεδρίαση χωρίς την «τελική απόφαση» που δεσμεύτηκε ότι θα έπαιρνε

Η σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ και των συνεργατών του με θέμα την μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν ολοκληρώθηκε και σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος αποχώρησε από τη δίωρη συνεδρίαση χωρίς να καταλήξει σε κάποια απόφαση, αν και νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια «οριστική απόφαση».

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ.

Ιράν: Το υπουργείο Εξωτερικών απαντά στην επιμονή Τραμπ για τα πυρηνικά

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, εξέδωσε δήλωση με την οποία αναφέρει, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει οριστικοποιηθεί καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ και πως η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ πρέπει να αποφασιστεί από το Ιράν και το Ομάν.

Ο Μπαγκάι απάντησε στην ανάρτηση του Τραμπ που έκανε νωρίτερα στο Social Truth και διαφώνησε επίσης με τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου, ότι το Ιράν «πρέπει» να δεσμευτεί να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. «Κανένα από τα δυτικά μέρη, όταν αναφέρεται στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τη λέξη "πρέπει". Λαμβάνουμε αποφάσεις με βάση τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του ιρανικού λαού», σημείωσε.

Ακόμη, απάντησε στον ισχυρισμό του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό τους στα Στενά του Ορμούζ, λέγοντας ότι αυτό θα έβαζε τέλος σε μια ενέργεια που ήταν παράνομη εξ αρχής. Όπως σχολίασε: «Πρέπει να δούμε αν στην πράξη θα τηρήσουν όντως τα λόγια τους ή αν πρόκειται απλώς για προπαγανδιστικό ισχυρισμό».

Ο Μπαγκάι πρόσθεσε ότι, δεδομένου πως η θαλάσσια οδός βρίσκεται στα χωρικά ύδατα του Ιράν και του Ομάν, οι δύο χώρες πρέπει να «υιοθετήσουν έναν μηχανισμό» που θα προστατεύει την ασφάλειά τους και τα εθνικά τους συμφέροντα, επιτρέποντας παράλληλα το διεθνές εμπόριο.

Ιράν: Η ανάρτηση Τραμπ πριν τη συνεδρίαση

Νωρίτερα, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι θα «συναντηθεί τώρα, στην Αίθουσα Επιχειρήσεων, για να λάβει τελική απόφαση» σχετικά με μια πιθανή συμφωνία με το Ιράν, η οποία, όπως είπε, θα οδηγήσει στην επαναλειτουργία των Στενων και στη συνεργασία του Ιράν με τις ΗΠΑ για την «ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ» του εμπλουτισμένου ουρανίου του.

«Θα συναντηθώ τώρα, στην Αίθουσα Καταστάσεων, για να λάβω μια τελική απόφαση», έγραψε ο Τραμπ σε μια μακροσκελή ανάρτηση το απόγευμα της Παρασκευής και δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι το Ιράν «πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα» και ότι «τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως» χωρίς διόδια ή περιορισμούς στην κυκλοφορία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε επίσης, ότι οι νάρκες που έχει τοποθετήσει το Ιράν στην πλωτή οδό πρέπει να «εξολοθρευτούν», τονίζοντας, ότι ο αποκλεισμός των Στενών από τις ΗΠΑ θα «αρθεί», επιτρέποντας στα πλοία που είχαν παγιδευτεί στη διώρυγα να αρχίσουν να πλέουν ξανά.



Με πληροφορίες από New York Times, Al Jazeera