Μούμια παιδιού των Ίνκας επιστράφηκε σε αυτόχθονες στην Αργεντινή

Η μούμια για χρόνια βρισκόταν σε μουσείο του Μπουένος Άιρες

Φωτ.: Mariana Mamani
Η μούμια ενός παιδιού από την εποχή των Ίνκας, που ανακαλύφθηκε παγωμένη το 1905 σε ένα βουνό στη βορειοδυτική Αργεντινή, επιστράφηκε σε μια κοινότητα αυτοχθόνων, αφού παρέμεινε για 119 χρόνια σε μουσείο του Μπουένος Άιρες.

Το λεγόμενο «Παιδί του Chañi», μια αναφορά στο βουνό της επαρχίας Jujuy όπου βρέθηκε τυχαία από στρατιωτικούς και ορειβάτες - σχεδόν 5.900 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας - ήταν μεταξύ 5 και 7 ετών όταν θυσιάστηκε ως μέρος ενός ιερού τελετουργικού των Ίνκας γνωστού ως «capacocha».

Από την ανακάλυψή της, τα λείψανα του παιδιού φυλάχτηκαν στο Εθνογραφικό Μουσείο Juan B. Ambrosetti, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Πανεπιστημίου του Μπουένος Άιρες (UBA). Εδώ και δεκαετίες, οι αυτόχθονες πληθυσμοί της περιοχής Πούνα στη βόρεια Αργεντινή ζητούν την επιστροφή της μούμιας.

Το ταξίδι της μούμιας πίσω στους αυτόχθονες

Η μούμια μεταφέρθηκε την Πέμπτη από το μουσείο στο πολυσύχναστο κέντρο του Μπουένος Άιρες στην πόλη Ελ Μορένο της επαρχίας Χουχούι, όπου η αυτόχθονη κοινότητα Κόλα γιόρτασε με τελετές και ιεροτελεστίες.

«Αυτό το μικρό αγόρι έχει πολλά να μας πει για την ταυτότητά μας», δήλωσε ο Κλεμέντε Φλόρες, ηγέτης των Κόλα, στο Reuters. «Είναι ένα αγαπημένο πλάσμα, ένας παππούς μας που αποκοιμήθηκε για να μας δείξει την ιστορία του πολιτισμού μας και τον τρόπο ζωής μας, μέρος του οποίου εξακολουθεί να υφίσταται».

Κατά τη διάρκεια της επίσημης παράδοσης στο μουσείο την Τετάρτη, οι πανεπιστημιακές αρχές ζήτησαν συγγνώμη από την κοινότητα των Κόλα για την καθυστέρηση.

«Δεν είναι όλα προς όφελος της επιστήμης», δήλωσε ο Ρικάρντο Μανέτι, κοσμήτορας της Σχολής Φιλοσοφίας και Γραμμάτων του UBA.

Ο τελικός προορισμός της μούμιας δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Με πληροφορίες από Reuters

Σε τάφο ρωμαϊκής περιόδου στην αρχαία Οξύρρυγχο της Αιγύπτου, αρχαιολόγοι εντόπισαν πάπυρο με στίχους από τη Β΄ ραψωδία της Ιλιάδας πάνω σε μουμιοποιημένο σώμα. Το εύρημα φωτίζει τη θέση του Ομήρου όχι μόνο στην εκπαίδευση και την ανάγνωση, αλλά και στις τελετουργίες γύρω από τον θάνατο.
