Akylas: «Περίμενα να με λιθοβολήσουν στο Σύνταγμα»

Ο καλλιτέχνης εξομολογήθηκε ότι μετά τον τελικό φοβόταν έντονα την αντίδραση του κόσμου, καθώς οι προσδοκίες είχαν ανέβει πολύ λόγω των στοιχημάτων και των προβλέψεων

Ο Akylas το πρωί της Πέμπτης προχώρησε σε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης για την εμπειρία του στη Eurovision 2026, στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον».

O Akylas κατέκτησε τη 10η θέση στον τελικού του προηγούμενου Σαββάτου και μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία του στη Eurovision, αλλά και για την ψυχολογική πίεση που βίωσε όλο αυτό το διάστημα.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο δημοφιλής καλλιτέχνης, όλα έγιναν πολύ γρήγορα στη ζωή του, σε μια περίοδο που προσπαθούσε να βρει τη θέση του στη μουσική σκηνή, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται ακόμη να διαχειριστεί όσα έζησε.

Ο τραγουδιστής παραδέχθηκε ότι μετά τον τελικό φοβόταν έντονα την αντίδραση του κόσμου, καθώς οι προσδοκίες είχαν ανέβει πολύ λόγω των στοιχημάτων και των προβλέψεων. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά πως «περίμενα να με λιθοβολήσουν στο Σύνταγμα», νιώθοντας την ανάγκη να απολογηθεί για το αποτέλεσμα, παρότι είχε δώσει τον καλύτερό του εαυτό.

Ωστόσο, η υποδοχή που έλαβε από τον κόσμο ήταν εντελώς διαφορετική, καθώς συνάντησε πολλούς Έλληνες που τον ευχαριστούσαν για την εμπειρία που τους χάρισε τόσο στη Βιέννη όσο και κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα.

Akylas: «Είχε χαθεί λίγο η λάμψη από τα μάτια μου»

«Περίμενα να με λιθοβολήσουν στο Σύνταγμα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Akylas, εξηγώντας γιατί ένιωθε την ανάγκη να απολογηθεί για τη θέση του στον διαγωνισμό.

«Η μαμά μου ήταν μέσα στο στάδιο την βραδιά του τελικού, όπου γινόταν πανικός και έχανε η μάνα το παιδί κυριολεκτικά. Οπότε είχαμε πει πως θα τα πούμε μετά στο ξενοδοχείο όλοι μαζί. Αφού γύρισα στο ξενοδοχείο, λοιπόν, ήταν πολύ συγκινημένη» σημείωσε αρχικά ο Akylas.

«Μου έλεγε “μπράβο” και προσπαθούσε να με παρηγορήσει, ας πούμε, γιατί ήμουν πολύ χαρούμενος που το έζησα όλο αυτό αλλά είχε χαθεί λίγο η λάμψη από τα μάτια μου. Οπότε με έπιανε η μάνα μου και μου έλεγε “ήταν τέλειο αυτό που έκανες, μπράβο” και ήταν πολύ όμορφο», συνέχισε.

«Και ο μπαμπάς μου δηλαδή, με τον οποίο μιλούσαμε στο τηλέφωνο, μου έλεγε “πας καλά; Είσαι στην Eurovision, ξέρεις τι πράγματα έχεις κάνει; Γιατί να στενοχωριέσαι;”. Είναι πολύ σημαντικό που έχω και τους γονείς μου δίπλα μου σε όλο αυτό και πραγματικά ελπίζω όλοι οι γονείς να στηρίζουν τα παιδιά τους και να τα αγαπάνε όπως είναι», ανέφερε σε άλλο σημείο.

«Ακόμη και αν δεν τα καταλαβαίνουν πλήρως, στην αρχή, να κάνουν την προσπάθεια να τα καταλάβουν στην πορεία», κατέληξε.

TV & Media / Κοζάκου - Καπουτζίδης για Akyla: «Γιατί ένα νέο παιδί, που ζει το όνειρο, να αισθάνεται την ανάγκη να απολογηθεί;»

Οι δύο παρουσιαστές, με αφορμή την απολογητική στάση του Έλληνα καλλιτέχνη μετά τον τελικό της Eurovision, μίλησαν για την πίεση που βιώνουν σήμερα οι νέοι και για την ανάγκη να σταθούμε σε αυτήν και να μην την αγνοούμε
