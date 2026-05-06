Eurovision 2026: Το «video game» του Akyla επί σκηνής – Νέες αποκαλύψεις για την εμφάνισή του

Η αντίστροφη μέτρηση για τον Α' Ημιτελικό της Eurovision 2026 μπαίνει πλέον στην τελική της ευθεία, με τις πρόβες να διαδέχονται η μία την άλλη και το ενδιαφέρον να κορυφώνεται γύρω από τους καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν.

Ανάμεσα σε αυτούς, ο Akyla συνεχίζει να συγκεντρώνει τα βλέμματα, επιβεβαιώνοντας γιατί συγκαταλέγεται στα δυνατά «χαρτιά» της φετινής Eurovision 2026.

Μετά την επιτυχημένη πρώτη του πρόβα στη σκηνή της Βιέννης, η οποία άφησε ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις τόσο για τη σκηνική του παρουσία όσο και για τη συνολική αισθητική του act, ο καλλιτέχνης επιστρέφει σήμερα, για τη δεύτερη και πιο καθοριστική δοκιμή.

Η σημερινή πρόβα αναμένεται να δώσει μια ακόμη πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και για το κατά πόσο θα επιβεβαιώσει τις υψηλές προσδοκίες που τον συνοδεύουν, την ώρα που τα στοιχήματα τον διατηρούν σταθερά σε υψηλές θέσεις και η απήχηση του τραγουδιού του ενισχύεται καθημερινά.

Eurovision 2026 - Akylas: Η εντυπωσιακή περιστρεφόμενη κατασκευή και οι αποκαλύψεις

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη σκηνική παρουσία του Akyla αποκαλύφθηκαν μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», ρίχνοντας φως σε ένα act που φαίνεται πως θα ξεχωρίσει για τη θεατρικότητα και την πρωτοτυπία του.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα ιδιαίτερο σκηνικό εύρημα, που αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της εμφάνισης.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μία μεγάλη περιστρεφόμενη κατασκευή, η οποία θα αποτελείται από διαφορετικούς χώρους. Σε αυτούς, ο Akylas θα αλληλεπιδρά με τέσσερα πρόσωπα που θα βρίσκονται μαζί του επί σκηνής, μεταξύ των οποίων και η Παρθένα Χοροζίδου, δημιουργώντας μια αφήγηση με έντονα θεατρικά στοιχεία.

Οι επιμέρους χώροι λειτουργούν σαν «πίστες» ενός video game, το οποίο εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια του τηλεθεατή μέσα σε τρία λεπτά. Κάθε «δωμάτιο» θα έχει τη δική του ταυτότητα, μεταφέροντας το κοινό από εποχή σε εποχή και από κόσμο σε κόσμο, από το σύγχρονο και το μοντέρνο, μέχρι το αρχαίο και το παραδοσιακό.

Σε κάθε στάδιο, ο καλλιτέχνης θα συναντά και έναν διαφορετικό χαρακτήρα, με μία από τις πιο ιδιαίτερες παρουσίες να είναι αυτή ενός αγάλματος.