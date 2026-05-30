Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Γιωτόπουλο: «Η ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει στη φυλακή»

Τη βαθιά απογοήτευσή τους για την απόφαση του Εφετείου Πειραιά να αποφυλακίσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο εκφράζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με επίσημη ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Στο δελτίο Τύπου, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει τον Γιωτόπουλο «ηγέτη και εγκέφαλο» της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη και υπενθυμίζει ότι καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 25 χρόνια φυλάκισης για τη συμμετοχή του σε σειρά δολοφονικών επιθέσεων.

Οι ΗΠΑ σημειώνουν ότι κατά τη διάρκεια της 27χρονης δράσης της, η 17 Νοέμβρη δολοφόνησε τέσσερις Αμερικανούς αξιωματούχους: τον Ρίτσαρντ Γουέλς, τον Τζορτζ Τσάντες, τον Γουίλιαμ Νορντίν και τον Ρόναλντ Στιούαρτ. Παράλληλα, αναφέρουν ότι η οργάνωση ευθύνεται για τη δολοφονία ενός Βρετανού στρατιωτικού ακολούθου, ενός υπαλλήλου της τουρκικής πρεσβείας και 16 Ελλήνων πολιτών.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι ο Γιωτόπουλος «δεν έχει αναλάβει ποτέ την ευθύνη για τις πράξεις του ούτε έχει εκφράσει μεταμέλεια».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρεται επίσης στην έφεση που άσκησε στις 25 Μαΐου ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κατά της απόφασης για την υφ’ όρον απόλυση, υποστηρίζοντας ότι ο καταδικασμένος δεν είχε εκτίσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο κράτησης.

«Υποστηρίζουμε σθεναρά αυτές τις ενέργειες και καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί ώστε ο Γιωτόπουλος να επιστρέψει στη φυλακή», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Οι αμερικανικές αρχές υπογραμμίζουν ότι οι οικογένειες των θυμάτων «κουβαλούν το βάρος αυτών των απωλειών εδώ και δεκαετίες» και τονίζουν πως «η τρομοκρατία δεν πρέπει ποτέ να γίνεται ανεκτή ή να δικαιολογείται».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό των θυμάτων της τρομοκρατίας και να συνεργάζονται με τους εταίρους τους ώστε όσοι διαπράττουν τέτοιες αποτρόπαιες πράξεις να αντιμετωπίζουν πλήρως τις συνέπειες των ενεργειών τους», καταλήγει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ:

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν τη βαθιά απογοήτευσή τους για την απόφαση του Εφετείου Πειραιά να αποφυλακίσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ηγετικό στέλεχος και εγκέφαλο της ακροαριστερής ελληνικής τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη».

Κατά τη διάρκεια της δράσης της επί 27 χρόνια, η «17 Νοέμβρη» δολοφόνησε τέσσερις Αμερικανούς κυβερνητικούς υπαλλήλους: τον Ρίτσαρντ Γουέλς, τον πλοίαρχο Τζορτζ Τσάντες, τον πλοίαρχο Γουίλιαμ Νορντίν και τον λοχία Ρόναλντ Στιούαρτ. Η οργάνωση δολοφόνησε επίσης έναν Βρετανό στρατιωτικό ακόλουθο, έναν υπάλληλο της τουρκικής πρεσβείας και 16 επιφανείς Έλληνες, μεταξύ των οποίων και τον γαμπρό του σημερινού πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Γιωτόπουλος καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 25 χρόνια φυλάκισης για τον σχεδιασμό και την οργάνωση αυτών των στυγερών δολοφονιών. Δεν έχει ποτέ αναλάβει την ευθύνη για τις πράξεις του ούτε έχει εκφράσει μεταμέλεια.

Σημειώνουμε ότι στις 25 Μαΐου ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε έφεση ζητώντας την ακύρωση της υφ’ όρον απόλυσης, καθώς ο Γιωτόπουλος δεν είχε εκτίσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο κράτησης. Υποστηρίζουμε σθεναρά αυτές τις ενέργειες και καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε ο Γιωτόπουλος να επιστρέψει στη φυλακή.

Οι οικογένειες των Ρίτσαρντ Γουέλς, Τζορτζ Τσάντες, Γουίλιαμ Νορντίν και Ρόναλντ Στιούαρτ κουβαλούν το βάρος αυτών των απωλειών εδώ και δεκαετίες. Οι αγαπημένοι τους άνθρωποι έκαναν την ύψιστη θυσία υπηρετώντας τη χώρα μας και αξίζουν δικαιοσύνη.

Η τρομοκρατία δεν πρέπει ποτέ να γίνεται ανεκτή ούτε να δικαιολογείται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό των θυμάτων της τρομοκρατίας και να συνεργάζονται με τους εταίρους τους ώστε όσοι διαπράττουν τέτοιες αποτρόπαιες πράξεις να αντιμετωπίζουν πλήρως τις συνέπειες των ενεργειών τους.