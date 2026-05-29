ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: 67χρονος εντοπίστηκε μαχαιρωμένος - Προσήχθη ο πρώην γαμπρός του

Ο 67χρονος είναι σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με πληροφορίες

The LiFO team
The LiFO team
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥΟΣΜΟΣ ΜΑΧΑΙΡΩΜΕΝΟΣ 67ΧΡΟΝΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης μέσα σε διαμέρισμα, με θύμα έναν 67χρονο.

Ειδικότερα, κάτω από άγνωστες συνθήκες ο 67χρονος εντοπίστηκε μαχαιρωμένος.

Προσήχθη ο πρώην γαμπρός του 67χρονου για το περιστατικό στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης

Με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά, για το επεισόδιο έχει προσαχθεί ένας 37χρονος που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι πρώην γαμπρός του 67χρονου. Επίσης και οι δύο φέρεται να ήταν χρήστες ουσιών.

Ο 67χρονος μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τ.Α. Κορδελιού Ευόσμου.

Με πληροφορίες από Thestival

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φωτιά στη Λάρισα: Πνέουν δυνατοί άνεμοι και έχουν καεί εκατοντάδες στρέμματα

Ελλάδα / Φωτιά τώρα στη Λάρισα: Πνέουν δυνατοί άνεμοι και έχουν καεί εκατοντάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης

«Η κατάσταση κρίνεται σοβαρή, καθώς ο αέρας σπρώχνει με ταχύτητα τις φλόγες με κατεύθυνση προς τη Ροδιά Τυρνάβου», μεταδίδει τοπικό μέσο ενημέρωσης
THE LIFO TEAM
ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΔΙΚΗ

Ελλάδα / Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: «Ανεβαίναμε και εμείς στο παιχνίδι» - Τι είπαν οι κατηγορούμενοι στη δίκη

Όσα ισχυρίστηκαν ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, η σύζυγός του, ο χειριστής του παιχνιδιού «crazy dance» και ο μηχανικός που ανέλαβε τον έλεγχό του
THE LIFO TEAM
ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Ελλάδα / Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Μαζική έξοδος των εκδρομέων - Κίνηση σε λιμάνια, έκτακτα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ

Την τιμητική τους έχουν φέτος και τα τρία μέγαλα λιμάνια της Αττικής, καθώς και οι δύο σταθμοί ΚΤΕΛ με την κίνηση φέτος να παρουσιάζει αύξηση 5% σε σύγκριση με πέρυσι
THE LIFO TEAM
 
 