Eurovision 2026 - Akylas: «Νιώθω ευλογημένος που εκπροσωπώ την Ελλάδα»

Σε εκδήλωση προς τιμήν της ελληνικής αποστολής στον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision, ο πρέσβης της Ελλάδας στην Αυστρία υποδέχθηκε τον Ακύλα και την υπόλοιπη ομάδα

Φωτ.: ΕΡΤ
Ο Akylas και η υπόλοιπη αποστολή που εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Eurovision 2026 είναι έτοιμοι να παρουσιάσουν το «Ferto» στη σκηνή του Wiener Stadthalle, διεκδικώντας το «εισιτήριο» για τον τελικό.

Σε εκδήλωση προς τιμήν της ελληνικής αποστολής στον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision το Σάββατο 9 Μαΐου 2026, ο πρέσβης της Ελλάδας στην Αυστρία, Γεώργιος Ηλιόπουλος, και η Ανθούσσα Διακοπούλου υποδέχθηκαν θερμά τον Ακύλα και την υπόλοιπη ομάδα.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Ηλιόπουλος δήλωσε ότι η Eurovision αποτελεί «μια μεγάλη ευρωπαϊκή γιορτή και ένα σημείο συνάντησης ανθρώπων, γλωσσών, ήχων και πολιτισμών», ενώ χαρακτήρισε τη συμμετοχή του Akyla «σύγχρονη, δυναμική, με ηλεκτρονικό παλμό, αλλά και με προσωπική φωνή και καθαρό καλλιτεχνικό στίγμα», δίνοντας παράλληλα συγχαρητήρια σε όσους εργάστηκαν για αυτήν.

«Νιώθω ευλογημένος που εκπροσωπώ την Ελλάδα και θα δώσω το 100% του εαυτού μου. Είναι χαρά μου που συνεργάζομαι με αυτήν την υπέροχη ομάδα», δήλωσε ο Akylas.

Ο Akylas με τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Αυστρία, Γεώργιο Ηλιόπουλο
Ο Χαβιέρ Μπαρδέμ γίνεται ο νέος εφιάλτης του Cape Fear

TV & Media / Ο Χαβιέρ Μπαρδέμ γίνεται ο νέος εφιάλτης του Cape Fear

Το νέο τρέιλερ του Cape Fear δείχνει τον Χαβιέρ Μπαρδέμ στον ρόλο του Μαξ Κέιντι, του εγκληματία που βγαίνει από τη φυλακή και επιστρέφει για εκδίκηση. Η σειρά του Apple TV, με την Έιμι Άνταμς και τον Πάτρικ Γουίλσον, φέρνει ξανά στο προσκήνιο το κλασικό θρίλερ που σημάδεψαν ο Ρόμπερτ Μίτσαμ, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο Μάρτιν Σκορσέζε.
Ο Στίβεν Κόλμπερτ αποχαιρετά το Late Show μαζί με τους μεγάλους παρουσιαστές του αμερικανικού late night

TV & Media / Ο Στίβεν Κόλμπερτ αποχαιρετά το Late Show μαζί με τους μεγάλους παρουσιαστές του αμερικανικού late night

Λίγο πριν από το φινάλε του Late Show στις 21 Μαΐου, ο Στίβεν Κόλμπερτ φέρνει στην ίδια σκηνή τους Τζίμι Φάλον, Τζίμι Κίμελ, Τζον Όλιβερ και Σεθ Μάγερς, ενώ λίγες ημέρες μετά επιστρέφει και ο Ντέιβιντ Λέτερμαν.
Η Τζέιν Φόντα αποχαιρετά τον Τεντ Τέρνερ: «Με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου»

TV & Media / Η Τζέιν Φόντα αποχαιρετά τον Τεντ Τέρνερ: «Με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου»

Η Τζέιν Φόντα αποχαιρέτησε τον πρώην σύζυγό της, Τεντ Τέρνερ, με ένα προσωπικό κείμενο για τον άνδρα που μπήκε στη ζωή της σαν «πειρατής», τη φρόντισε, τη χρειάστηκε και της έδωσε αυτοπεποίθηση. Ο ιδρυτής του CNN πέθανε στα 87 του, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια κληρονομιά στα media, τη φιλανθρωπία και την περιβαλλοντική δράση.
