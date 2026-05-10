Eurovision 2026 - Akylas: «Νιώθω ευλογημένος που εκπροσωπώ την Ελλάδα»

Ο Akylas και η υπόλοιπη αποστολή που εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Eurovision 2026 είναι έτοιμοι να παρουσιάσουν το «Ferto» στη σκηνή του Wiener Stadthalle, διεκδικώντας το «εισιτήριο» για τον τελικό.

Σε εκδήλωση προς τιμήν της ελληνικής αποστολής στον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision το Σάββατο 9 Μαΐου 2026, ο πρέσβης της Ελλάδας στην Αυστρία, Γεώργιος Ηλιόπουλος, και η Ανθούσσα Διακοπούλου υποδέχθηκαν θερμά τον Ακύλα και την υπόλοιπη ομάδα.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Ηλιόπουλος δήλωσε ότι η Eurovision αποτελεί «μια μεγάλη ευρωπαϊκή γιορτή και ένα σημείο συνάντησης ανθρώπων, γλωσσών, ήχων και πολιτισμών», ενώ χαρακτήρισε τη συμμετοχή του Akyla «σύγχρονη, δυναμική, με ηλεκτρονικό παλμό, αλλά και με προσωπική φωνή και καθαρό καλλιτεχνικό στίγμα», δίνοντας παράλληλα συγχαρητήρια σε όσους εργάστηκαν για αυτήν.

«Νιώθω ευλογημένος που εκπροσωπώ την Ελλάδα και θα δώσω το 100% του εαυτού μου. Είναι χαρά μου που συνεργάζομαι με αυτήν την υπέροχη ομάδα», δήλωσε ο Akylas.