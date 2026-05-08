Eurovision 2026: Τα στοιχήματα μετά τις πρώτες πρόβες και η «μυστηριώδης» νύφη

Φαβορί παραμένει ο Akylas - Εκτός δεκάδας η Κύπρος

Τα στοιχήματα για την πρώτη 10άδα της Eurovision μετά τις πρόβες και η «μυστηριώδης» νύφη που ανέβηκε στη σκηνή / Φωτ.: Instagram / @eurovision
Οι eurofans μετρούν αντίστροφα για την έναρξη του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη στις 12, 14 και 16 Μαΐου.

Οι αποστολές βρίσκονται ήδη στην Αυστρία για τις πρόβες τους, ενώ έχουν αρχίσει να δημοσιοποιούνται τα πρώτα βίντεο και φωτογραφίες από τις σκηνικές παρουσίες των συμμετοχών.

Πλάνα και εικόνες από την πρόβα της ελληνικής αποστολής που κυκλοφόρησαν δίνουν μια πρώτη «γεύση» από την εμφάνιση του Ακύλα, ο οποίος θα παρουσιάσει το «Ferto» στον Ά Ημιτελικό. Την ίδια στιγμή, η ελληνική ομάδα κρατά κρυφές αρκετές λεπτομέρειες της σκηνικής παρουσίασης, όπως τον ρόλο των υπόλοιπων μελών που θα βρεθούν στη σκηνή, μεταξύ των οποίων και η Παρθένα Χοροζίδου.

Καθώς πλησιάζει η εβδομάδα του διαγωνισμού και οι πρόβες συνεχίζονται, ο πίνακας των στοιχημάτων ανανεώνεται διαρκώς, καταγράφοντας σημαντικές μεταβολές. Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή των εκτιμήσεων των στοιχηματικών εταιρειών και, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, διεκδικεί τη νίκη.

Στην πρώτη θέση των στοιχημάτων παραμένει η Φινλανδία με τους Lampenius & Parkkonen, καθώς θεωρούνται το μεγάλο φαβορί του φετινού διαγωνισμού. Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται ο Akylas, ενώ σταθερή είναι και η παρουσία της Δανίας και της Γαλλίας στις υψηλές θέσεις.

Όσο για την Κύπρο με την Antigoni και το «Jalla», παραμένει εκτός δεκάδας αλλά όχι πολύ μακριά, καθώς στον πίνακα των στοιχημάτων του eurovisionworld.com, κατατάσσεται 12η.

Eurovision 2026: Η «νύφη» που έκλεψε τις εντυπώσεις στην πρόβα

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες πρόβες της Eurovision πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών για τους δημοσιογράφους, με αποτέλεσμα οι πρώτες πληροφορίες να προέρχονται αποκλειστικά από τις περιγραφές των διοργανωτών, τις οποίες επικαλούνται μέσα,  όπως το Eurovision Fun.

Ανάμεσα στις εικόνες που έχουν ήδη ξεχωρίσει, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η πρώτη πρόβα της Ιταλίας. Όπως μεταφέρει το Eurovision Fun, πρόκειται για μία από τις πιο «κινηματογραφικές» εμφανίσεις που έχουν παρουσιαστεί μέχρι στιγμής.
 

Το act του Sal Da Vinci ξεδιπλώνεται ως μια ολοκληρωμένη αφήγηση γάμου σε τέσσερις πράξεις, με ρομαντική ατμόσφαιρα. 

Η πρώτη σκηνή επικεντρώνεται στην προετοιμασία του γάμου, με δύο κουμπάρους να βοηθούν τον γαμπρό να επιλέξει κοστούμι, ενώ ο Sal Da Vinci ερμηνεύει στο μπροστινό μέρος της σκηνής, φορώντας ένα λευκό κοστούμι με αναφορές στη ναπολιτάνικη αισθητική.

Η κορύφωση έρχεται με την εμφάνιση της «νύφης», η οποία περπατά αργά στη σκηνή, σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της πρόβας. 

Το φινάλε μεταφέρει το κοινό σε ένα σκηνικό που θυμίζει ναπολιτάνικη γιορτή, με λεμονιές, φωτισμούς και πυροτεχνήματα. 

Eurovision 2026: Η λίστα με την πρώτη δεκάδα των στοιχημάτων

1. Φινλανδία – Lampenius & Parkkonen – «Liekinheitin»

2. Ελλάδα – Akylas – «Ferto»

3. Δανία – Søren Torpegaard Lund - «Før vi går hjem»

4. Γαλλία – Monroe – «Regarde!»

5. Αυστραλία – Delta Goodrem – «Eclipse»

6. Ισραήλ – Noam Bettan – «Michelle»

7. Ιταλία – Sala Da Vinci – «Per sempre si»

8. Ρουμανία – Alexandra Căpitănescu - «Choke Me»

9. Μάλτα – Aidan – «Bella»

10. Σουηδία – Felicia – «My System»

