Eurovision 2026 – Akylas: Έτσι θα εμφανιστεί στη σκηνή του Α' ημιτελικού

Οι πρόβες έχουν μπει στην τελική ευθεία, οι αποστολές ολοκληρώνουν τις τελευταίες προετοιμασίες τους και η αγωνία κορυφώνεται για την επίσημη έναρξη της Eurovision 2026

Φωτ. Akylas στη σκηνή της Eurovision 2026
Λίγες ώρες απομένουν πλέον για την επίσημη έναρξη της Eurovision 2026, με τα βλέμματα όλης της Ευρώπης να στρέφονται στον Α’ ημιτελικό της Τρίτης.

Οι πρόβες έχουν μπει στην τελική ευθεία, οι αποστολές ολοκληρώνουν τις τελευταίες προετοιμασίες τους και η αγωνία κορυφώνεται τόσο για τους καλλιτέχνες όσο και για τους φαν της Eurovision 2026.

Ανάμεσα στις συμμετοχές που έχουν ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή, βρίσκεται και ο Akylas.

Η ελληνική συμμετοχή με το «Ferto» παραμένει σταθερά στις πρώτες θέσεις των στοιχηματικών εταιρειών, με πολλούς eurofans να θεωρούν πως πρόκειται για μία από τις πιο δυνατές παρουσίες της φετινής διοργάνωσης.

Την ίδια ώρα, ολοένα και περισσότερες λεπτομέρειες έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με την εμφάνιση του Akyla στη σκηνή της Eurovision. 

Eurovision 2026: Έτσι θα εμφανιστεί στη σκηνή του Α' ημιτελικού ο Akylas

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» του OPEN, η εμφάνιση του Akyla στη Eurovision 2026 αναμένεται να είναι ιδιαίτερα θεατρική, με έντονες εναλλαγές εικόνων και σκηνικών.

Το act θα ξεκινά με τον καλλιτέχνη να πατά το «Start», δίνοντας την αίσθηση έναρξης videogame, με φόντο ένα φωτισμένο τούνελ και καθρέφτες.

Στη συνέχεια θα ακολουθεί δυναμική χορογραφία μέχρι το σημείο της λύρας, όπου ένας χορευτής θα συμμετέχει σε μια σκηνική εικόνα που παραπέμπει στην Έλενα Παπαρίζου το 2005.

Η εμφάνιση θα συνεχίζεται με τη μετάβαση σε θεματικά δωμάτια με διαφορετικούς συμβολισμούς, όπως το χρήμα και η εικόνα των social media, με χαρακτηριστική την παρουσία μιας influencer - της Παρθένας Χοροζίδου- που φωτογραφίζεται διαρκώς.

Στο φινάλε, ο Akylas θα εμφανίζεται πάνω από τη σκηνή σε μια πιο συναισθηματική στιγμή, όπου κατά τις ίδιες πληροφορίες, θα απευθύνεται στη μητέρα του, κλείνοντας την εμφάνιση με πιο προσωπικό τόνο.

