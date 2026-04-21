Eurovision 2026: Η Klavdia επιστρέφει για το ελληνικό 12άρι τη βραδιά του τελικού

Το μεσημέρι της Τρίτης πραγματοποιήθηκε το Press Day της ελληνικής συμμετοχής στο πλαίσιο της Eurovision 2026, λίγες ημέρες πριν την αναχώρηση της ελληνικής αποστολής για τη Βιέννη.

Ο Akylas, που θα μας εκπροσωπήσει στον 70ό διαγωνισμό της Eurovision, αλλά και ο creative director της ελληνικής αποστολής, Φωκάς Ευαγγελινός, μας υποδέχτηκαν στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και μίλησαν για όλα όσα αφορούν την ελληνική συμμετοχή, δίνοντας μια πρώτη γεύση από τη φετινή προσπάθεια.

Η LiFO έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση, όπου μεταξύ άλλων έγινε γνωστό πως η Klavdia, η οποία κατέκτησε την 6η θέση στον μουσικό διαγωνισμό το 2025 με την «Αστερομάτα», θα είναι η καλλιτέχνιδα που θα ανακοινώσει το 12άρι της ελληνικής επιτροπής τη βραδιά του τελικού.

Η Klavdia έχει ενεργό ρόλο και στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, καθώς εμφανίστηκε στη βραδιά του Εθνικού Τελικού Sing For Greece, τραγουδώντας επιτυχίες της και συμβάλλοντας στο κλίμα της βραδιάς.

Μάλιστα, ήταν και εκείνη που ανακοίνωσε πως ο Akylas είναι ο νικητής και το άτομο που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον φετινό διαγωνισμό, δίνοντας έτσι τη σκυτάλη και σηματοδοτώντας τη μετάβαση από την περσινή στη φετινή ελληνική συμμετοχή.

Eurovision 2026: Στον Α’ Ημιτελικό ο Akylas

Υπενθυμίζεται πως ο Akylas θα εμφανιστεί στην 4η θέση του Α’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου 2026.

Οι ζωντανές εκπομπές για τους ημιτελικούς θα πραγματοποιηθούν στη Βιέννη την Τρίτη 12 Μαΐου και την Πέμπτη 14 Μαΐου, και για πρώτη φορά από το 2022, οι κριτικές επιτροπές θα επιστρέψουν στους ημιτελικούς, συμπληρώνοντας το κοινό από το σπίτι για να αποφασίσουν ποιοι θα προκριθούν.

Οι «Big 4» (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο) και η διοργανώτρια χώρα, η Αυστρία, θα ανέβουν επίσης στη σκηνή των ημιτελικών ως μέρος των εορτασμών, πριν προκριθούν αυτόματα στον Μεγάλο Τελικό το Σάββατο 16 Μαΐου.

Η σειρά των εμφανίσεων του Α' ημιτελικού της Eurovision

Μολδαβία Σουηδία Κροατία Ελλάδα Πορτογαλία Γεωργία Ιταλία Φινλανδία Μαυροβούνιο Εσθονία Ισραήλ Γερμανία Βέλγιο Λιθουανία Άγιος Μαρίνος Πολωνία Σερβία

Οι χώρες στον Β' ημιτελικό