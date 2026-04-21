Eurovision 2026: Η Klavdia επιστρέφει για το ελληνικό 12άρι τη βραδιά του τελικού

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια του Press Day της ελληνικής συμμετοχής στο πλαίσιο της Eurovision 2026

Πέννυ Μαστοράκου
Πέννυ Μαστοράκου
Η Klavdia στην σκηνή της Eurovision 2025/ Instagram
Το μεσημέρι της Τρίτης πραγματοποιήθηκε το Press Day της ελληνικής συμμετοχής στο πλαίσιο της Eurovision 2026, λίγες ημέρες πριν την αναχώρηση της ελληνικής αποστολής για τη Βιέννη.

Ο Akylas, που θα μας εκπροσωπήσει στον 70ό διαγωνισμό της Eurovision, αλλά και ο creative director της ελληνικής αποστολής, Φωκάς Ευαγγελινός, μας υποδέχτηκαν στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και μίλησαν για όλα όσα αφορούν την ελληνική συμμετοχή, δίνοντας μια πρώτη γεύση από τη φετινή προσπάθεια.

Η LiFO έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση, όπου μεταξύ άλλων έγινε γνωστό πως η Klavdia, η οποία κατέκτησε την 6η θέση στον μουσικό διαγωνισμό το 2025 με την «Αστερομάτα», θα είναι η καλλιτέχνιδα που θα ανακοινώσει το 12άρι της ελληνικής επιτροπής τη βραδιά του τελικού.

Η Klavdia έχει ενεργό ρόλο και στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, καθώς εμφανίστηκε στη βραδιά του Εθνικού Τελικού Sing For Greece, τραγουδώντας επιτυχίες της και συμβάλλοντας στο κλίμα της βραδιάς.

Μάλιστα, ήταν και εκείνη που ανακοίνωσε πως ο Akylas είναι ο νικητής και το άτομο που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον φετινό διαγωνισμό, δίνοντας έτσι τη σκυτάλη και σηματοδοτώντας τη μετάβαση από την περσινή στη φετινή ελληνική συμμετοχή.

Eurovision 2026: Στον Α’ Ημιτελικό ο Akylas

Υπενθυμίζεται πως ο Akylas θα εμφανιστεί στην 4η θέση του Α’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου 2026.

Οι ζωντανές εκπομπές για τους ημιτελικούς θα πραγματοποιηθούν στη Βιέννη την Τρίτη 12 Μαΐου και την Πέμπτη 14 Μαΐου, και για πρώτη φορά από το 2022, οι κριτικές επιτροπές θα επιστρέψουν στους ημιτελικούς, συμπληρώνοντας το κοινό από το σπίτι για να αποφασίσουν ποιοι θα προκριθούν.

Οι «Big 4» (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο) και η διοργανώτρια χώρα, η Αυστρία, θα ανέβουν επίσης στη σκηνή των ημιτελικών ως μέρος των εορτασμών, πριν προκριθούν αυτόματα στον Μεγάλο Τελικό το Σάββατο 16 Μαΐου.

Η σειρά των εμφανίσεων του Α' ημιτελικού της Eurovision

  1. Μολδαβία
  2. Σουηδία
  3. Κροατία
  4. Ελλάδα
  5. Πορτογαλία
  6. Γεωργία
  7. Ιταλία
  8. Φινλανδία
  9. Μαυροβούνιο
  10. Εσθονία
  11. Ισραήλ
  12. Γερμανία
  13. Βέλγιο
  14. Λιθουανία
  15. Άγιος Μαρίνος
  16. Πολωνία
  17. Σερβία

Οι χώρες στον Β' ημιτελικό

  1. Βουλγαρία
  2. Αζερμπαϊτζάν
  3. Ρουμανία
  4. Λουξεμβούργο
  5. Τσεχία
  6. Γαλλία
  7. Αρμενία
  8. Ελβετία
  9. Κύπρος
  10. Αυστρία
  11. Λετονία
  12. Δανία
  13. Αυστραλία
  14. Ουκρανία
  15. Ηνωμένο Βασίλειο
  16. Αλβανία
  17. Μάλτα
  18. Νορβηγία
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Σαρλίζ Θερόν μιλά ανοιχτά για τη νύχτα που η μητέρα της πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα της

TV & Media / Η Σαρλίζ Θερόν μιλά ανοιχτά για τη νύχτα που η μητέρα της πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα της

«Αυτά συμβαίνουν σε πολλά σπίτια. Οι γυναίκες υφίστανται μια πολύ, πολύ άδικη μεταχείριση. Κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Και δεν νομίζω ότι κανείς πήρε στα σοβαρά τη μητέρα μου», είπε, μεταξύ άλλων, η ηθοποιός
THE LIFO TEAM
Από τον Πάπα στον MrBeast: η λίστα του TIME για όσους κρατούν σήμερα το βλέμμα του κόσμου

Διεθνή / Από τον Πάπα στον MrBeast: η λίστα του TIME για όσους κρατούν σήμερα το βλέμμα του κόσμου

Η φετινή λίστα του TIME με τα 100 πιο επιδραστικά πρόσωπα βάζει μαζί ηγέτες, σταρ, creators και πρόσωπα της τεχνητής νοημοσύνης. Και δείχνει ότι η επιρροή σήμερα δεν ανήκει σε έναν μόνο κόσμο, αλλά εκεί όπου συναντιούνται η εξουσία, η εικόνα και η δημόσια προσοχή.
THE LIFO TEAM
METAL GEAR SOLID SONY ΤΑΙΝΙΑ

TV & Media / Metal Gear Solid: Η Sony ετοιμάζει ταινία με το βιντεοπαιχνίδι - Ποιοι θα τη σκηνοθετήσουν

«Ως μακροχρόνιοι θαυμαστές του παιχνιδιού, είμαστε ενθουσιασμένοι και νιώθουμε τιμή που θα φέρουμε στη ζωή τους εμβληματικούς χαρακτήρες και τον αξέχαστο κόσμο του Hideo Kojima», δήλωσαν οι δύο σκηνοθέτες
THE LIFO TEAM
 
 