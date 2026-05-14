TV & MEDIA
TV & Media

Eurovision 2026 - Β' Ημιτελικός: Δυναμική επιστροφή και εκρηκτική εμφάνιση για τη Βουλγαρία

Η χώρα επέστρεψε απόψε στη σκηνή της Eurovision μετά την τελευταία της συμμετοχή το 2022

The LiFO team
The LiFO team
EUROVISION 2026 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. Βουλγαρία / Eurovision 2026
0

Η Βουλγαρία επέστρεψε απόψε στη σκηνή της Eurovision 2026, μετά την τελευταία της συμμετοχή το 2022, πραγματοποιώντας μία δυναμική εμφάνιση στον Β’ Ημιτελικό.

Η Dara άνοιξε την αυλαία του Β' Ημιτελικού της Eurovision 2026 και ερμήνευσε το «Bangaranga» με έντονη σκηνική ενέργεια, μοντέρνα αισθητική και ανεβασμένο ρυθμό, καταφέρνοντας να ξεσηκώσει το κοινό μέσα στην αρένα και να κερδίσει το θερμό χειροκρότημα των eurofans.

Με μία άκρως σύγχρονη παραγωγή, εντυπωσιακά visuals και δυναμική σκηνική παρουσία, η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας έδειξε πως η χώρα επέστρεψε αποφασισμένη να διεκδικήσει ξανά μία θέση στον μεγάλο τελικό.

Συγκεκριμένα, το «Bangaranga» ξεχώρισε για τον εκρηκτικό χαρακτήρα του και διεκδικεί ανοιχτά την πολυπόθητη πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου.

Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Β’ Ημιτελικό

  1. Βουλγαρία – Dara – «Bangaranga»
  2. Αζερμπαϊτζάν – Jiva – «Just Go»
  3. Ρουμανία – Alexandra Căpitănescu – «Choke Me»
  4. Λουξεμβούργο – Eva Marija – «Mother Nature»
  5. Τσεχία – Daniel Zizka – «Crossroads»
  6. Αρμενία – Simón – «Paloma Rumba»
  7. Ελβετία – Veronica Fusaro – «Alice»
  8. Κύπρος – Antigoni – «Jalla»
  9. Λετονία – Atvara – «Ēnā»
  10. Δανία – Søren Torpegaard Lund – «Før vi går hjem»
  11. Αυστραλία – Delta Goodrem – «Eclipse»
  12. Ουκρανία – Leléka – «Ridnym»
  13. Αλβανία – Alis – «Nân»
  14. Μάλτα – Aidan – «Bella»
  15. Νορβηγία – Jonas Lovv – «Ya Ya Ya»

Eurovision 2026: Οι χώρες που πέρασαν στον τελικό από τον Α' Ημιτελικό  

  1. Ελλάδα: Akylas – Ferto
  2. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  3. Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
  4. Σουηδία: FELICIA – My System
  5. Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
  6. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
  7. Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
  8. Κροατία: LELEK – Andromeda
  9. Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  10. Πολωνία: ALICJA – Pray
TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

EUROVISION 2026 AKYLAS

It's Viral / Μικρούτσικος για Eurovision 2026: «Αν χάσουμε την πρώτη θέση θεωρώ υπεύθυνο τον Φωκά Ευαγγελινό»

Αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θετικό τρόπο στον Φωκά Ευαγγελινό, τον οποίο χαρακτήρισε εξαιρετικό επαγγελματία ωστόσο, παρά τον θαυμασμό του δήλωσε πως αυτή τη φορά έχει ενστάσεις για τη συνολική σκηνοθετική προσέγγιση
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το YouTube λέει στους διαφημιστές: «Εμείς είμαστε η νέα τηλεόραση»

TV & Media / «Εμείς είμαστε η νέα τηλεόραση» λέει το YouTube

Στο φετινό Brandcast, το YouTube παρουσίασε νέες σειρές με τον Τρέβορ Νόα, την Άλεξ Κούπερ, τον Καρίμ Ράχμα, τον Ντουέιν Γουέιντ και μερικούς από τους πιο αναγνωρίσιμους δημιουργούς του διαδικτύου. Το μήνυμα ήταν σαφές: αυτό που κάποτε λέγαμε "βλέπω YouTube" αρχίζει να μοιάζει όλο και περισσότερο με κανονικό τηλεοπτικό πρόγραμμα, μόνο που δεν περνά πια από τα παραδοσιακά κανάλια.
THE LIFO TEAM
Ο Στίβεν Κόλμπερτ φίλησε τον Πέδρο Πασκάλ και την Τζούλια Λούις-Ντρέιφους στο The Late Show

TV & Media / Ο Στίβεν Κόλμπερτ φίλησε τον Πέδρο Πασκάλ και την Τζούλια Λούις-Ντρέιφους στο The Late Show

Λίγες μέρες πριν από το οριστικό φινάλε του The Late Show, ο Στίβεν Κόλμπερτ συνεχίζει το πιο απρόβλεπτο τηλεοπτικό του αντίο, μετά το φιλί του με τον Τζίμι Φάλον και την επανένωση των μεγάλων παρουσιαστών του late night.
THE LIFO TEAM
 
 