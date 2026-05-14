Eurovision 2026 - Antigoni: «Στόχος είναι να πάρουμε τη νίκη για πρώτη φορά»

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision 2026 για τον στον Β’ Ημιτελικό, η Antigoni μίλησε για την εμπειρία και τα συναισθήματά της.

Η τραγουδίστρια που στη Eurovision 2026 εκπροσωπεί την Κύπρο, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη σκηνή και τη συνολική εμπειρία, λέγοντας πως από την πρώτη πρόβα ένιωσε ότι όλα ήταν εντυπωσιακά και πως η εμφάνισή της «δένει» απόλυτα με τον χώρο.

Παράλληλα, τόνισε ότι είναι πολύ ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

Αποκάλυψε επίσης ότι η ομάδα της συνεχίζει να δουλεύει μέχρι την τελευταία στιγμή σε λεπτομέρειες της εμφάνισης, όπως τα πλάνα της κάμερας και τα φώτα, ώστε το αποτέλεσμα να είναι όσο το δυνατόν πιο άρτιο.

Μάλιστα, ανέφερε ότι η πρώτη πρόβα ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη και ότι θα υπάρξουν και εκπλήξεις πάνω στη σκηνή, με το συνολικό vibe να θυμίζει ένα «πάρτι στην ταβέρνα».

Eurovision 2026 - Antigoni: «Είμαι πολύ χαρούμενη»

«Ήταν like “ουάου, είμαστε εδώ”. Είναι φανταστικό. Έτσι που είναι η σκηνή είναι για μένα τέλειο. Είμαι πολύ χαρούμενη», είπε αρχικά για την πρώτη της πρόβα και συνέχισε σημειώνοντας πως η ομάδα της δουλεύει μέχρι την τελευταία στιγμή πάνω στις λεπτομέρειες της εμφάνισης.

«Ελέγξαμε πράγματα, θα αλλάξουμε με τα camera plans, λίγο με τα φώτα που θέλαμε να είναι τέλεια. Αλλά από την πρώτη πρόβα είπαν η ομάδα ότι ήταν η καλύτερη πρώτη πρόβα που έχουν δει ποτέ. Θα υπάρξουν εκπλήξεις, το vibe είναι ένα πάρτι στην ταβέρνα», συμπλήρωσε.

«Εγώ είχα ένα feeling ότι το τραγούδι είναι πολύ δυνατό, αλλά κανένας δεν μπορούσε να περιμένει αυτό που έχει γίνει. Τόσος χαμός. Και αυτό που έχει γίνει στην Κύπρο, που για μένα είναι το καλύτερο, που όλος ο κόσμος είναι τόσο πολύ χαρούμενος», ανέφερε σε άλλο σημείο.

«Ήθελα πολύ να ακούσουμε και να δείξω την κυπριακή γλώσσα. Πίστεψα στο τραγούδι, ο μεγάλος στόχος είναι να πάρουμε τη νίκη για πρώτη φορά», κατέληξε.