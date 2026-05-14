TV & MEDIA
TV & Media

Eurovision 2026 - Antigoni: «Στόχος είναι να πάρουμε τη νίκη για πρώτη φορά»

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι η πρώτη πρόβα ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη και ότι θα υπάρξουν και εκπλήξεις πάνω στη σκηνή

The LiFO team
The LiFO team
EUROVISION 2026 ANTIGONI ΚΥΠΡΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. Antigoni στη σκηνή της Eurovision 2026
0

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision 2026 για τον στον Β’ Ημιτελικό, η Antigoni μίλησε για την εμπειρία και τα συναισθήματά της.

Η τραγουδίστρια που στη Eurovision 2026 εκπροσωπεί την Κύπρο, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη σκηνή και τη συνολική εμπειρία, λέγοντας πως από την πρώτη πρόβα ένιωσε ότι όλα ήταν εντυπωσιακά και πως η εμφάνισή της «δένει» απόλυτα με τον χώρο.

Παράλληλα, τόνισε ότι είναι πολύ ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

Αποκάλυψε επίσης ότι η ομάδα της συνεχίζει να δουλεύει μέχρι την τελευταία στιγμή σε λεπτομέρειες της εμφάνισης, όπως τα πλάνα της κάμερας και τα φώτα, ώστε το αποτέλεσμα να είναι όσο το δυνατόν πιο άρτιο.

Μάλιστα, ανέφερε ότι η πρώτη πρόβα ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη και ότι θα υπάρξουν και εκπλήξεις πάνω στη σκηνή, με το συνολικό vibe να θυμίζει ένα «πάρτι στην ταβέρνα».

Eurovision 2026 - Antigoni: «Είμαι πολύ χαρούμενη»

«Ήταν like “ουάου, είμαστε εδώ”. Είναι φανταστικό. Έτσι που είναι η σκηνή είναι για μένα τέλειο. Είμαι πολύ χαρούμενη», είπε αρχικά για την πρώτη της πρόβα και συνέχισε σημειώνοντας πως η ομάδα της δουλεύει μέχρι την τελευταία στιγμή πάνω στις λεπτομέρειες της εμφάνισης.

«Ελέγξαμε πράγματα, θα αλλάξουμε με τα camera plans, λίγο με τα φώτα που θέλαμε να είναι τέλεια. Αλλά από την πρώτη πρόβα είπαν η ομάδα ότι ήταν η καλύτερη πρώτη πρόβα που έχουν δει ποτέ. Θα υπάρξουν εκπλήξεις, το vibe είναι ένα πάρτι στην ταβέρνα», συμπλήρωσε.

«Εγώ είχα ένα feeling ότι το τραγούδι είναι πολύ δυνατό, αλλά κανένας δεν μπορούσε να περιμένει αυτό που έχει γίνει. Τόσος χαμός. Και αυτό που έχει γίνει στην Κύπρο, που για μένα είναι το καλύτερο, που όλος ο κόσμος είναι τόσο πολύ χαρούμενος», ανέφερε σε άλλο σημείο.

«Ήθελα πολύ να ακούσουμε και να δείξω την κυπριακή γλώσσα. Πίστεψα στο τραγούδι, ο μεγάλος στόχος είναι να πάρουμε τη νίκη για πρώτη φορά», κατέληξε.

 
TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το YouTube λέει στους διαφημιστές: «Εμείς είμαστε η νέα τηλεόραση»

TV & Media / «Εμείς είμαστε η νέα τηλεόραση» λέει το YouTube

Στο φετινό Brandcast, το YouTube παρουσίασε νέες σειρές με τον Τρέβορ Νόα, την Άλεξ Κούπερ, τον Καρίμ Ράχμα, τον Ντουέιν Γουέιντ και μερικούς από τους πιο αναγνωρίσιμους δημιουργούς του διαδικτύου. Το μήνυμα ήταν σαφές: αυτό που κάποτε λέγαμε "βλέπω YouTube" αρχίζει να μοιάζει όλο και περισσότερο με κανονικό τηλεοπτικό πρόγραμμα, μόνο που δεν περνά πια από τα παραδοσιακά κανάλια.
THE LIFO TEAM
Ο Στίβεν Κόλμπερτ φίλησε τον Πέδρο Πασκάλ και την Τζούλια Λούις-Ντρέιφους στο The Late Show

TV & Media / Ο Στίβεν Κόλμπερτ φίλησε τον Πέδρο Πασκάλ και την Τζούλια Λούις-Ντρέιφους στο The Late Show

Λίγες μέρες πριν από το οριστικό φινάλε του The Late Show, ο Στίβεν Κόλμπερτ συνεχίζει το πιο απρόβλεπτο τηλεοπτικό του αντίο, μετά το φιλί του με τον Τζίμι Φάλον και την επανένωση των μεγάλων παρουσιαστών του late night.
THE LIFO TEAM
 
 