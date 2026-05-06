TV & MEDIA
TV & Media

Eurovision 2026: Δημοσιεύθηκε βίντεο 30 δευτερολέπτων από την πρόβα του Ακύλα

Αποκαλύπτεται η εικόνα του σκηνικού σύμπαντος του «Ferto» όπως παρουσιάζεται στη σκηνή του Stadthalle στη Βιέννη

The LiFO team
The LiFO team
EUROVISION AKYLAS ΠΡΟΒΑ ΒΙΝΤΕΟ Facebook Twitter
Φωτογραφία από τις πρόβες του Ακύλα στη Βιέννη μερικές ημέρες πριν διαγωνιστεί στη Eurovision 2026 / Credits: EBU / Corinne Cumming
0

Δημοσιεύθηκε βίντεο 30 δευτερολέπτων από την πρόβα του Ακύλα, λίγο πριν από τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026, όπου θα τραγουδήσει το «Ferto», διεκδικώντας το εισιτήριο για τον τελικό.

Το κλιπ δίνει μια «γεύση» από την εμφάνιση του Ακύλα στη σκηνή της Βιέννης.

Συγκεκριμένα, στο απόσπασμα των 30 δευτερολέπτων αποκαλύπτεται η εικόνα του σκηνικού σύμπαντος του «Ferto», όπως παρουσιάζεται στη σκηνή του Stadthalle στη Βιέννη, μέσα από έναν συνδυασμό visuals και ρεαλιστικών props, που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη διαδρομή του Akyla, ακολουθώντας την αισθητική video game.

Το βίντεο αποτελεί την πρώτη τηλεοπτική εικόνα της ελληνικής συμμετοχής και ανοίγει την αντίστροφη μέτρηση για τη live παρουσίαση του «Ferto» στη φετινή διοργάνωση, στην 4η θέση του Α’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, στις 12 Μαΐου.

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

EUROVISION 2026 AKYLAS Α ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ

TV & Media / Eurovision 2026: Το «video game» του Akyla επί σκηνής – Νέες αποκαλύψεις για την εμφάνισή του

Η σημερινή πρόβα αναμένεται να δώσει μια ακόμη πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και για το κατά πόσο θα επιβεβαιώσει τις υψηλές προσδοκίες που τον συνοδεύουν
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

EUROVISION 2026 AKYLAS Α ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ

TV & Media / Eurovision 2026: Το «video game» του Akyla επί σκηνής – Νέες αποκαλύψεις για την εμφάνισή του

Η σημερινή πρόβα αναμένεται να δώσει μια ακόμη πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και για το κατά πόσο θα επιβεβαιώσει τις υψηλές προσδοκίες που τον συνοδεύουν
THE LIFO TEAM
Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ για την Κάιλι Μινόγκ στο Netflix

TV & Media / Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ για την Κάιλι Μινόγκ στο Netflix

Το Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του KYLIE, της νέας σειράς ντοκιμαντέρ για την Κάιλι Μινόγκ, που έρχεται στις 20 Μαΐου με σπάνιο αρχειακό υλικό, προσωπικές εξομολογήσεις και μαρτυρίες από τη Ντάνι Μινόγκ, τον Τζέισον Ντόνοβαν, τον Πιτ Γουότερμαν και τον Νικ Κέιβ.
THE LIFO TEAM
Ο Stephen Colbert μιλά για το τέλος του Late Show και την πολιτική πίεση στο late-night

TV & Media / Ο Στίβεν Κολμπέρ αποχαιρετά το The Late Show: «Κάτι άλλαξε»

Λίγες εβδομάδες πριν από το τελευταίο επεισόδιο του Late Show, ο Stephen Colbert μίλησε στους New York Times για την ακύρωση της εκπομπής από το CBS, την οικονομική κρίση του late-night και τις υποψίες ότι η απόφαση επηρεάστηκε από το πολιτικό περιβάλλον γύρω από τον Donald Trump.
THE LIFO TEAM
 
 