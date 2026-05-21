Γιώργος Λιανός για Survivor: Για μένα ο τελικός έγινε εκείνο το πολύ άσχημο πρωινό

«Ο Σταύρος είναι ξεκάθαρα ο νικητής της ζωής» - Τα πρώτα λόγια του παρουσιαστή μετά το πρόωρο τέλος του Survivor

Τις πρώτες δηλώσεις του μετά το τέλος του Survivor, έκανε ο Γιώργος Λιανός.

Ο παρουσιαστής το βράδυ της Τετάρτης, μετά τις τελευταίες εξελίξεις που ακολούθησαν τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου, ανακοίνωσε και επίσημα το τέλος του Survivor.

Παράλληλα, ανακοίνωσε και την απόφαση της παραγωγής, να δώσει το χρηματικό έπαθλο των 250.000 ευρώ στον Σταύρο Φλώρο.

Ο 22χρονος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο ριάλιτι επιβίωσης, με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό μέρους του αριστερού ποδιού του.

Το πρωί της Πέμπτης, ο Γιώργος Λιανός μιλώντας στη ραδιοφωνική εκπομπή του «Sfera 102,2»,  μίλησε για το τέλος του Survivor, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως ο Σταύρος Φλώρος είναι νικητή της ζωής.

Γιώργος Λιανός για Survivor: «Ο Σταύρος είναι ξεκάθαρα ο νικητής της ζωής»

«Βάλαμε μια τελεία για να κλείσει και να έχουν και τα παιδιά μια ευκαιρία να πουν μια κουβέντα πριν αποχωρήσουν. Τα παιδιά δεν το άκουσαν χθες πρώτη φορά. Το γύρισμα έγινε χθες το βράδυ», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Λιανός.

«Για μένα ο τελικός έγινε στις 11 Μαϊου, εκείνο το πολύ άσχημο πρωινό που ξυπνήσαμε με την είδηση του τραγικού ατυχήματος. Στον τελικό για μένα, πήγε ο Μάνος και ο Σταύρος. Κερδίσανε και οι δυο», συνέχισε.

«Ο Σταύρος είναι ξεκάθαρα ο νικητής της ζωής, ένας πραγματικός Survivor. Είναι μια ιστορία που μας σημάδεψε όλους. Θα την κουβαλάμε πάντα μέσα μας. Ευχόμαστε να έχει μια καλή ζωή από εδώ και πέρα. Έχει ισχυρούς ανθρώπους δίπλα του, που θα τον στηρίξουν όχι μόνο στα ιατρικά, αλλά σε όλα τα επίπεδα της ζωής του», κατέληξε.

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η Όμπρεϊ Πλάζα και ο Μπεν Στίλερ αποχαιρέτησαν τον Στίβεν Κόλμπερτ λίγο πριν το τέλος του Late Show

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η Όμπρεϊ Πλάζα, ο Μπεν Στίλερ, η Μάρθα Στιούαρτ και άλλοι διάσημοι φίλοι του The Late Show εμφανίστηκαν στο προτελευταίο επεισόδιο της εκπομπής, όπου ο Στίβεν Κόλμπερτ απάντησε επιτέλους στις ερωτήσεις που έκανε τόσα χρόνια στους καλεσμένους του.
Ένας από τους πρώτους άνδρες supermodels, μια αίρεση στη Νέα Υόρκη και ο Φάμπιο: Το HBO έκανε σειρά μια απίστευτη αληθινή ιστορία

Το Bring Me the Beauties: A Model Cult αφηγείται την ιστορία του Χόιτ Ρίτσαρντς, ενός από τα πρώτα male supermodels των ’80s, που έζησε για χρόνια μέσα στην αίρεση Eternal Values.
Ο Άντερσον Κούπερ φεύγει από το 60 Minutes τη στιγμή που η ανεξαρτησία του δοκιμάζεται

Ο Άντερσον Κούπερ αποχαιρέτησε το 60 Minutes μετά από σχεδόν 20 χρόνια, μιλώντας για τους γιους του αλλά και για την ανεξαρτησία της εκπομπής, σε μια στιγμή αναταράξεων για το CBS News.
Ο Στίβεν Κόλμπερτ αποχαιρετά το Late Show με σύνθημα «Απολυμένοι αλλά γιορτινοί»

Μετά το τελευταίο γύρισμα του The Late Show, ο Στίβεν Κόλμπερτ οργανώνει αποχαιρετιστήριο πάρτι με σύνθημα «Απολυμένοι αλλά γιορτινοί» ένα πικρό αστείο για το τέλος μιας ολόκληρης εποχής στη βραδινή τηλεόραση.
Οι δύο παρουσιαστές, με αφορμή την απολογητική στάση του Έλληνα καλλιτέχνη μετά τον τελικό της Eurovision, μίλησαν για την πίεση που βιώνουν σήμερα οι νέοι και για την ανάγκη να σταθούμε σε αυτήν και να μην την αγνοούμε
