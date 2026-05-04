Eurovision 2026: Ο Akylas προσπάθησε επτά φορές να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό

Όπως αποκάλυψε η αδελφή του, αυτή η συμμετοχή δεν ήρθε τυχαία αλλά αποτελεί την κορύφωση μιας συστηματικής πορείας που ξεκίνησε ήδη από το 2019

Φωτ. Akylas στη σκηνή της Eurovision 2026 / Instagram
Η αντίστροφη μέτρηση για τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026 έχει πλέον ξεκινήσει, και ο Akylas φαίνεται να κερδίζει συνεχώς έδαφος στον διαγωνισμό, τραβώντας τα βλέμματα τόσο των φαν όσο και των στοιχηματικών εταιρειών.

Η πρώτη πρόβα του Akyla πραγματοποιήθηκε το Σάββατο και άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις, με την παρουσία του να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά δυναμική, ενώ την ίδια στιγμή, και η άνοδός του στα στοιχήματα είναι εντυπωσιακή.

Η αδελφή του δημοφιλούς καλλιτέχνη, μιλώντας το Σαββατοκύριακο σε εκπομπή του Alpha, εξήγησε πως όλο αυτό, είναι το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας προσπάθειας του Akyla να βρεθεί στη σκηνή του διαγωνισμού.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, προσπαθούσε να εκπροσωπήσει τη χώρα για επτά συνεχόμενα χρόνια,  από το 2019.

Eurovision 2026 - Akylas: «Είναι κάτι το οποίο το προσπαθεί πάρα πολύ καιρό»

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, και ο ίδιος το ίδιο. Νιώθει ευλογημένος. Πραγματικά λέει σαν να του το έστειλε δώρο ο ίδιος ο Θεός. Και προσπαθεί, είναι κάτι το οποίο το προσπαθεί πάρα πολύ καιρό, δεν βγήκε από τη μια μέρα στην άλλη», ανέφερε αρχικά η αδελφή του καλλιτέχνη.

«Είναι γύρω στα επτά χρόνια. Το κυνηγάει πάρα πολύ, προσπαθεί να εξελιχθεί. Τώρα απλά πιστεύω ότι έφτασε η στιγμή του. Και να φέρει μία καλή θέση», συνέχισε.

«Μιλήσαμε, εντάξει έχει άγχος, αλλά από κει και πέρα του είπαμε να ξεκουραστεί όσο μπορεί. Παρόλο που δεν μου λέει τώρα αυτή τη στιγμή έχει πολλή πρόβα, θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό», κατέληξε.

 
