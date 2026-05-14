Eurovision 2026 - Β' Ημιτελικός: Η εκρηκτική Antigoni ξεσήκωσε την αρένα με το «Jalla»

Η Antigoni ανέβηκε απόψε στη σκηνή του Β’ Ημιτελικού της Eurovision 2026 και έκλεψε τις εντυπώσεις από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα.

Η εκπρόσωπος της Κύπρου, ερμήνευσε το «Jalla» σε μία εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, δυναμισμό και έντονο παλμό, ξεσηκώνοντας το κοινό μέσα στην αρένα της Eurovision 2026 και χαρίζοντας μία από τις πιο συζητημένες στιγμές της βραδιάς.

Με άψογη σκηνική παρουσία, εμφανίστηκε απόλυτα άνετη πάνω στη σκηνή, μεταδίδοντας αυτοπεποίθηση και θετική ενέργεια, ενώ το κοινό ανταποκρίθηκε θερμά, χειροκροτώντας σε όλη τη διάρκεια της εμφάνισης.

Σημειώνεται πως το «Jalla», θεωρείται εδώ και εβδομάδες ένα από τα δυνατά χαρτιά της φετινής διοργάνωσης και η αποψινή εμφάνιση ήρθε να επιβεβαιώσει γιατί η Κύπρος συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί για πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Β’ Ημιτελικό

Βουλγαρία – Dara – «Bangaranga» Αζερμπαϊτζάν – Jiva – «Just Go» Ρουμανία – Alexandra Căpitănescu – «Choke Me» Λουξεμβούργο – Eva Marija – «Mother Nature» Τσεχία – Daniel Zizka – «Crossroads» Αρμενία – Simón – «Paloma Rumba» Ελβετία – Veronica Fusaro – «Alice» Κύπρος – Antigoni – «Jalla» Λετονία – Atvara – «Ēnā» Δανία – Søren Torpegaard Lund – «Før vi går hjem» Αυστραλία – Delta Goodrem – «Eclipse» Ουκρανία – Leléka – «Ridnym» Αλβανία – Alis – «Nân» Μάλτα – Aidan – «Bella» Νορβηγία – Jonas Lovv – «Ya Ya Ya»

