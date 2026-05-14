Eurovision 2026 - Β' Ημιτελικός: Η Δανία ξεσήκωσε την αρένα με ένα δυναμικό show

Ο Søren Torpegaard Lund ερμήνευσε το κομμάτι «Før vi går hjem» σε μία από τις πιο ανεβαστικές στιγμές της βραδιάς

Φωτ. από την εμφάνιση της Δανίας στη Eurovision 2026
Η Δανία ανέβηκε δυναμικά στη σκηνή του Β’ Ημιτελικού της Eurovision 2026.

Ο Søren Torpegaard Lund ερμήνευσε το κομμάτι «Før vi går hjem», το πρώτο τραγούδι εξ ολοκλήρου στα δανέζικα από το 2021, σε μία εμφάνιση γεμάτη ένταση, ρυθμό και ενέργεια, διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό.

Η δανέζικη συμμετοχή κατάφερε από τα πρώτα δευτερόλεπτα να ξεσηκώσει το κοινό μέσα στην αρένα, με τη σκηνική παρουσία και την παραγωγή να δημιουργούν μία εκρηκτική ατμόσφαιρα.

Με δυναμικούς φωτισμούς, εναλλαγές στα πλάνα και σκηνική κίνηση, η χώρα χάρισε στο κοινό αναμφίβολα μία από τις πιο ανεβαστικές εμφανίσεις της βραδιάς.

Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Β’ Ημιτελικό

  1. Βουλγαρία – Dara – «Bangaranga»
  2. Αζερμπαϊτζάν – Jiva – «Just Go»
  3. Ρουμανία – Alexandra Căpitănescu – «Choke Me»
  4. Λουξεμβούργο – Eva Marija – «Mother Nature»
  5. Τσεχία – Daniel Zizka – «Crossroads»
  6. Αρμενία – Simón – «Paloma Rumba»
  7. Ελβετία – Veronica Fusaro – «Alice»
  8. Κύπρος – Antigoni – «Jalla»
  9. Λετονία – Atvara – «Ēnā»
  10. Δανία – Søren Torpegaard Lund – «Før vi går hjem»
  11. Αυστραλία – Delta Goodrem – «Eclipse»
  12. Ουκρανία – Leléka – «Ridnym»
  13. Αλβανία – Alis – «Nân»
  14. Μάλτα – Aidan – «Bella»
  15. Νορβηγία – Jonas Lovv – «Ya Ya Ya»

Eurovision 2026: Οι χώρες που πέρασαν στον τελικό από τον Α' Ημιτελικό  

  1. Ελλάδα: Akylas – Ferto
  2. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  3. Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
  4. Σουηδία: FELICIA – My System
  5. Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
  6. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
  7. Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
  8. Κροατία: LELEK – Andromeda
  9. Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  10. Πολωνία: ALICJA – Pray
