ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται παξιμάδια κανέλας

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) προχώρησε στην ανάκληση αρτοσκευάσματος από την αγορά, μετά τον εντοπισμό παραλείψεων στην επισήμανση αλλεργιογόνων συστατικών, στο πλαίσιο ελέγχων για την ασφάλεια τροφίμων.

Συγκεκριμένα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου του ΕΦΕΤ, κατά τη διάρκεια ελέγχων στο πλαίσιο του προγράμματος «Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση χημικών παραμέτρων ασφάλειας τροφίμων – Έλεγχος για την παρουσία αλλεργιογόνων ουσιών σε τρόφιμα» για το 2026, προχώρησε σε δειγματοληψία του προϊόντος με την ονομασία «Κανέλας ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ», συσκευασίας 450 γραμμαρίων, της επιχείρησης Καραγιαννάκης Αρτοποιία, με έδρα τη Σκάλα Συκαμιάς Λέσβου.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Τμήμα Β’ – Χημικών Κινδύνων Τροφίμων και Ειδικών Αναλύσεων της Α’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους και χαρακτηρίστηκε «μη κανονικό – μη ασφαλές».

Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, στον κατάλογο συστατικών αναγραφόταν γενικά η λέξη «αλεύρι», χωρίς να διευκρινίζεται το είδος του δημητριακού από το οποίο προέρχεται.

Ωστόσο, στην αγγλική επισήμανση αναφερόταν ο όρος «wheat flour», δηλαδή αλεύρι σίτου.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι στην αγγλική γλώσσα το αλλεργιογόνο συστατικό «wheat» δεν επισημαινόταν με διαφορετικό τρόπο ή μορφή χαρακτήρων, ώστε να ξεχωρίζει σαφώς από τα υπόλοιπα συστατικά, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με αλλεργιογόνες ουσίες.

Τα παξιμάδια που ανακαλούνται

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση όλων των παρτίδων του συγκεκριμένου προϊόντος, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Παράλληλα, καλούνται οι καταναλωτές που παρουσιάζουν αλλεργία στο αλεύρι σίτου και έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν.

