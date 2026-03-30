Eurovision 2026 - Akylas: «Επιστρέφω πιο δυνατός από ποτέ»

Το νέο μήνυμα του δημοφιλούς καλλιτέχνη μετά την περιπέτεια με την υγεία του

Φωτ. αρχείου Akylas / NDP
Ο Akylas ταξίδεψε στη Φινλανδία για την προώθηση της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision 2026, ωστόσο επέστρεψε άρρωστος, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να ακυρώσει κάποιες επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, εμφανίστηκε φανερά καταβεβλημένος στο αεροδρόμιο, ενημερώνοντας πως είχε οξεία πυώδη αμυγδαλίτιδα και πυρετό, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθεί αρκετά.

Μάλιστα, δυσκολευόταν ακόμη και να μιλήσει, ενώ χρειάστηκε να μείνει στο σπίτι με ορό και να ακολουθήσει θεραπεία μέχρι να αναρρώσει.

Eurovision 2026 - Akylas: «Πέρασα μια δύσκολη εβδομάδα με την υγεία μου»

Το μεσημέρι της Δευτέρας, ενημέρωσε μέσω social media ότι αισθάνεται πλέον καλύτερα, μετά από μια δύσκολη εβδομάδα και ότι σύντομα θα επιστρέψει κανονικά στις υποχρεώσεις του.

«Συγγνώμη που δεν επικοινώνησα τις τελευταίες ημέρες και που δεν ανέβασα καθόλου περιεχόμενο. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που επιτέλους νιώθω πραγματικά καλύτερα», ανέφερε αρχικά ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

«Πέρασα μια δύσκολη εβδομάδα με την υγεία μου, αλλά τώρα επιστρέφω πιο δυνατός από ποτέ. Σας αγαπώ μέχρι το φεγγάρι και πίσω» κατέληξε σε Instagram Story του.

Φωτ. Akylas / Instagram
 
Το βρετανικό περιοδικό The Face ανακοίνωσε ότι σταματά ξανά τη λειτουργία του, επτά χρόνια μετά το relaunch του το 2019. Το τεύχος για την άνοιξη του 2026 θα είναι το τελευταίο, κλείνοντας ένα ακόμη κεφάλαιο για έναν τίτλο που σημάδεψε τη βρετανική style και youth culture.
