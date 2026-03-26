Akylas: Το μήνυμά του για την υγεία του - «Πονάω, δεν μπορώ να μιλήσω»

Στο πώς εξελίσσεται η υγεία του, αναφέρεται στο μήνυμά του στα social ο Akylas, μετά την επιστροφή του από τη Φινλανδία.

Ο Akylas επέστρεψε από τη Φινλανδία, όπου ταξίδεψε στο πλαίσιο της προώθησης της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision 2026.

Ωστόσο μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες που τον περίμεναν στο αεροδρόμιο, ο Akylas εμφανίστηκε ιδιαίτερα ταλαιπωρημένος, αποκαλύπτοντας ότι έχει πυώδη αμυγδαλίτιδα και πυρετό.

Όπως ανέφερε ο καλλιτέχνης, δυσκολεύεται ακόμη και στην ομιλία και θα προχωρήσει άμεσα σε θεραπεία. Και παρά την αδιαθεσία του, μίλησε με θερμά λόγια για την εμπειρία του στη Φινλανδία, τονίζοντας ότι πέρασε πολύ όμορφα και ότι ήταν η πρώτη του επίσκεψη στη χώρα.

«Είμαι με αμυγδαλίτιδα πυώδη. Περάσαμε πολύ ωραία στην Φιλανδία. Είμαι άρρωστος σήμερα, είμαι με πυρετό. Πρέπει να πάρω αντιβίωση άμεσα», ανέφερε αρχικά μιλώντας στις κάμερες.

«Με συγχωρείτε. Ήταν πάρα πολύ όμορφη η Φινλανδία. Δεν είχα ιδέα, δεν είχα ξαναπάει ποτέ. Αυτό παιδιά, δεν μπορώ να μιλήσω και πολύ, χίλια συγγνώμη» κατέληξε.

«Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματά σας. Νομίζω πως θα αρχίσω να νιώθω καλύτερα από αύριο, μην ανησυχείτε. Σας ευχαριστώ που είστε στο πλευρό μου» έγραψε στο μήνυμά του, ανεβάζοντας και φωτογραφία με το χέρι του και τον ορό, ευχαριστώντας όσους είναι δίπλα του.

Επίσης, σε άλλο μήνυμά του, νωρίτερα έγραψε: «Αυτή τη στιγμή με φροντίζουν οι γιατροί. Πονάω και δεν μπορώ να μιλήσω. Ευχαριστώ για την κατανόηση, θα επιστρέψω σύντομα».