Eurovision 2026: Αλλαγές στα στοιχήματα – Η θέση της Ελλάδας

Με την είσοδο του Απριλίου και τον διαγωνισμό της Eurovision 2026 να πλησιάζει τον Μάιο, ο χρόνος μετρά πλέον αντίστροφα και ο πίνακας των στοιχημάτων αρχίζει να αναδιαμορφώνεται.

Ο Akylas, με το τραγούδι «Ferto» θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη σκηνή της Eurovision, στη Βιέννη, στο πρώτο μέρος του Α’ Ημιτελικού, την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 και όλα δείχνουν ότι η παρουσία του έχει ήδη να ξεχωρίζει, μιας και βρίσκεται στις υψηλές θέσεις των στοιχημάτων.

Στην κορυφή, σύμφωνα με τις αποδόσεις των bookmakers, βρίσκονται χώρες που έχουν ήδη τραβήξει την προσοχή, ενώ η Ελλάδα παραμένει σταθερά μέσα στο «παιχνίδι».

Eurovision 2026: Τα πρώτα 10 φαβορί

Σύμφωνα με το Eurovision World, όπως αυτό ανανεώθηκε τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, πρώτη παραμένει η Φινλανδία με τους Linda Lampenius και Pete Parkkonen και το τραγούδι «Liekinheitin».

Ακολουθεί η Γαλλία, η αποστολή της οποίας φαίνεται να ξεχωρίζει ήδη με τη νεαρή Monroe και το «Regarde !», που «έκλεψε» τη δεύτερη θέση από τη Δανία, ένα επίσης πολυσυζητημένο φαβορί. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 5η θέση, ενώ η Κύπρος κατατάσσεται 11η, μόλις μία «ανάσα» πριν τη δεκάδα.

Η 10άδα των στοιχημάτων

1. Φινλανδία – Lampenius & Parkkonen – Liekinheitin



2. Γαλλία – Monroe – Regarde !



3. Δανία – S. Torpegaard – Før vi går hjem



4. Αυστραλία – Delta Goodrem – Eclipse



5. Ελλάδα – Akylas – Ferto



6. Σουηδία – Felicia – My System



7. Ισραήλ – Noam Bettan – Michelle



8. Ουκρανία – Leléka – Ridnym



9. Ιταλία – Sal Da Vinci – Per sempre sì



10. Ρουμανία – A. Căpitănescu – Choke Me