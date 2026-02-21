Έρικ Ντέιν: «Θυμάμαι την πρώτη μας σκηνή, ήταν τόσο όμορφος» - Το αντίο της «Δρ Μοντγκόμερι»

Η Κέιτ Γουόλς αποχαιρέτησε τον Έρικ Ντέιν με ένα δικό της μήνυμα στα social media.

Δημοσιεύοντας φωτογραφίες τους από τη σειρά « Grey's Anatomy», όπου εκείνη υποδυόταν τη Δρ. Άντισον Μοντγκόμερι και ο Ντέιν τον Δρ. Σλόαν, η Γουόλς έκανε μια αναδρομή στη συνεργασία τους στη σειρά.

«Δεν έχω λόγια για να εκφράσω τη θλίψη μου για τον θάνατο του Έρικ. Πρώτα απ' όλα σκέφτομαι τις κόρες του και τη Ρεμπέκα και τις έχω στις προσευχές και στην καρδιά μου», έγραψε αρχικά.

«Θυμάμαι κυριολεκτικά την πρώτη μου σκηνή με τον Έρικ... μια σκηνή σε ασανσέρ στο Seattle Greys. Πριν από πολύ καιρό. Πιστεύω ότι ήταν και η πρώτη του σκηνή στη σειρά και ήταν νευρικός. Ήταν τόσο όμορφος και σκέφτηκα "αλλά μπορεί αυτός ο τύπος να παίξει;". Και φυσικά μπορούσε, και το έκανε, και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Ένα από τα πράγματα που αγαπούσα στον Έρικ ήταν η ευαισθησία του (και η νοημοσύνη του, φυσικά), αλλά είχε και τη σοβαρότητα και την ψυχή που έκαναν τη δουλειά του μαγνητική και τον έκαναν έναν υπέροχο φίλο εκτός πλατό. Στα πρώτα χρόνια του Grey’s, όπως και στις περισσότερες τηλεοπτικές σειρές, περνούσαμε περισσότερο χρόνο μεταξύ μας παρά με οποιονδήποτε άλλο και έτσι γίναμε μια οικογένεια και ο Έρικ ήταν πηγή υποστήριξης και αγάπης», συνέχισε.

Τέλος, αναφέρθηκε στην ALS, αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση, με την οποία είχε διαγνωστεί ο Ντέιν. «Η ALS είναι μια φοβερή ασθένεια και πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα εξαιτίας της. Ξέρω ότι η αποστολή του Eric ήταν να βοηθήσει στην εύρεση μιας θεραπείας. Σας ενθαρρύνω να ρίξετε μια ματιά στο @targetals στη μνήμη του», έγραψε στην ανάρτησή της για τον Έρικ Ντέιν.



Έρικ Ντέιν: Ο θάνατος του ηθοποιού

O Έρικ Ντέιν έγινε γνωστός μέσα από τον ρόλο του ως Δρ. Μαρκ Σλόαν- γνωστός και ως ΜακΣτίμι- στη σειρά Grey's Anatomy. Ο ηθοποιός είχε διαγνωστεί με ALS σχεδόν έναν χρόνο πριν.

Ο θάνατος του Ντέιν έρχεται 10 μήνες αφότου δημοσιοποίησε τη διάγνωση για ALS. Ο Ντέιν πέθανε την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, όπως επιβεβαίωσε η οικογένεια του ηθοποιού στο People. «Με βαριά καρδιά, ανακοινώνουμε ότι ο Έρικ Ντέιν απεβίωσε το απόγευμα της Πέμπτης μετά από μια θαρραλέα μάχη με την ALS», αναφέρει μια δήλωση της οικογένειας του Ντέιν. «Πέρασε τις τελευταίες του μέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, την αφοσιωμένη σύζυγό του και τις δύο όμορφες κόρες του, Μπίλι και Τζόρτζια, που ήταν το κέντρο του κόσμου του».

«Καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού του με την ALS, ο Έρικ έγινε ένας ένθερμος υποστηρικτής της ευαισθητοποίησης και της έρευνας, αποφασισμένος να κάνει τη διαφορά για άλλους που δίνουν την ίδια μάχη. Θα μας λείψει βαθιά και θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Ο Έρικ λάτρευε τους θαυμαστές του και είναι για πάντα ευγνώμων για την αγάπη και την υποστήριξη που έλαβε. Η οικογένεια ζήτησε να διατηρηθεί η ιδιωτικότητά του καθώς βιώνει αυτή τη δυσάρεστη περίοδο».