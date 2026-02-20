Έρικ Ντέιν: O τηλεοπτικός κολλητός του στο Grey's Anatomy τον αποχαιρετά - «Είχε αρχίσει να χάνει την ομιλία του»

Ο συμπρωταγωνιστής του Έρικ Ντέιν στο Grey’s Anatomy, Πάτρικ Ντέμπσι, αποχαιρέτησε τον τηλεοπτικό του κολλητό, μία ημέρα μετά τον θάνατό του.

Ο «Δρ. Ντέρεκ Σέπαρντ» ήταν καλεσμένος στην εκπομπή The Chris Evans Breakfast Show την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και μίλησε συγκινημένος για τον φίλο και συνεργάτη του.

«Λυπάμαι πραγματικά πολύ για τα παιδιά του», είπε ο Ντέμπσι. «Επικοινωνούσαμε, ανταλλάσσαμε μηνύματα, οπότε του μίλησα πριν από περίπου μια εβδομάδα. Μερικοί φίλοι πήγαν να τον δουν και είχε αρχίσει να χάνει την ικανότητά του να μιλάει».

Ο ηθοποιός τόνισε ότι επιθυμεί θυμάται τον Ντέιν μέσα από τη χαρά που του χάρισε η συνεργασία τους και όχι από τη δύσκολη περίοδο της επιδείνωσης της υγείας του τα τελευταία χρόνια.

«Ήταν κλινήρης και είχε μεγάλη δυσκολία στο να καταπιεί, οπότε η ποιότητα της ζωής του επιδεινωνόταν ραγδαία. Ήταν ο πιο αστείος άνθρωπος – ήταν μεγάλη χαρά να συνεργάζεσαι μαζί του και θέλω να τον θυμάμαι με αυτό το πνεύμα, γιατί κάθε φορά που ήταν στο πλατό, έφερνε τόσο πολύ κέφι.

Είχε υπέροχο χιούμορ. Ήταν εύκολο να συνεργαστείς μαζί του, τα πηγαίναμε καλά από την πρώτη στιγμή», συνέχισε. «Η πρώτη σκηνή ήταν με αυτόν, ξέρεις, σε όλη του τη δόξα, να βγαίνει από το μπάνιο με την πετσέτα, να φαίνεται καταπληκτικός, κάνοντάς σε να νιώθεις εντελώς εκτός φόρμας και ασήμαντος».

Έρικ Ντέιν: Ο θάνατος του ηθοποιού

O Έρικ Ντέιν έγινε γνωστός μέσα από τον ρόλο του ως Δρ. Μαρκ Σλόαν- γνωστός και ως ΜακΣτίμι- στη σειρά Grey's Anatomy. Ο ηθοποιός είχε διαγνωστεί με ALS σχεδόν έναν χρόνο πριν.

Ο θάνατος του Ντέιν έρχεται 10 μήνες αφότου δημοσιοποίησε τη διάγνωση για ALS, γνωστή και ως νόσος του Λου Γκέριγκ.

Ο Ντέιν πέθανε την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, επιβεβαίωσε η οικογένεια του ηθοποιού στο People. «Με βαριά καρδιά, ανακοινώνουμε ότι ο Έρικ Ντέιν απεβίωσε το απόγευμα της Πέμπτης μετά από μια θαρραλέα μάχη με την ALS», αναφέρει μια δήλωση της οικογένειας του Ντέιν. «Πέρασε τις τελευταίες του μέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, την αφοσιωμένη σύζυγό του και τις δύο όμορφες κόρες του, Μπίλι και Τζόρτζια, που ήταν το κέντρο του κόσμου του».

«Καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού του με την ALS, ο Έρικ έγινε ένας ένθερμος υποστηρικτής της ευαισθητοποίησης και της έρευνας, αποφασισμένος να κάνει τη διαφορά για άλλους που δίνουν την ίδια μάχη. Θα μας λείψει βαθιά και θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Ο Έρικ λάτρευε τους θαυμαστές του και είναι για πάντα ευγνώμων για την αγάπη και την υποστήριξη που έλαβε. Η οικογένεια ζήτησε να διατηρηθεί η ιδιωτικότητά του καθώς βιώνει αυτή τη δυσάρεστη περίοδο».