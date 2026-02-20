Πέθανε ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν σε ηλικία 53 ετών.

O Έρικ Ντέιν έγινε γνωστός μέσα από τον ρόλο του ως Δρ. Μαρκ Σλόαν- γνωστός και ως ΜακΣτίμι- στη σειρά Grey's Anatomy. Ο ηθοποιός είχε διαγνωστεί με ALS σχεδόν έναν χρόνο πριν.

Ο θάνατος του Ντέιν έρχεται 10 μήνες αφότου δημοσιοποίησε τη διάγνωση για ALS, γνωστή και ως νόσος του Λου Γκέριγκ.

Ο Ντέιν πέθανε την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, επιβεβαίωσε η οικογένεια του ηθοποιού στο People. «Με βαριά καρδιά, ανακοινώνουμε ότι ο Έρικ Ντέιν απεβίωσε το απόγευμα της Πέμπτης μετά από μια θαρραλέα μάχη με την ALS», αναφέρει μια δήλωση της οικογένειας του Ντέιν. «Πέρασε τις τελευταίες του μέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, την αφοσιωμένη σύζυγό του και τις δύο όμορφες κόρες του, Μπίλι και Τζόρτζια, που ήταν το κέντρο του κόσμου του».

«Καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού του με την ALS, ο Έρικ έγινε ένας ένθερμος υποστηρικτής της ευαισθητοποίησης και της έρευνας, αποφασισμένος να κάνει τη διαφορά για άλλους που δίνουν την ίδια μάχη. Θα μας λείψει βαθιά και θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Ο Έρικ λάτρευε τους θαυμαστές του και είναι για πάντα ευγνώμων για την αγάπη και την υποστήριξη που έλαβε. Η οικογένεια ζήτησε να διατηρηθεί η ιδιωτικότητά του καθώς βιώνει αυτή τη δυσάρεστη περίοδο».

Ποιος ήταν ο Έρικ Ντέιν

Ο Ντέιν γεννήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο το 1972. Ο πατέρας του πέθανε από πυροβολισμό όταν ήταν 7 ετών. «Ήταν ναυτικός και κατέληξε να γίνει αρχιτέκτονας και διακοσμητής εσωτερικών χώρων. Ήταν μια ταραγμένη ψυχή», δήλωσε ο Ντέιν στους Gulf Times το 2014. Είπε ότι μέχρι να γίνει ο ίδιος γονέας, δεν συνειδητοποίησε ποτέ πόσο «καταστροφική» πρέπει να ήταν η απώλεια για αυτόν ως παιδί.

Βρήκε την υποκριτική κατά λάθος. «Ήμουν παίκτης υδατοσφαίρισης στο λύκειο και η σεζόν μου ήταν σύντομη. Κατέληξα να με εμπλέξουν να υποδυθώ τον Joe Keller στο All My Sons. Και το ερωτεύτηκα. Αυτό είναι το καλύτερο συναίσθημα που έχω ζήσει ποτέ!», είπε στους Gulf Times.

Μετά την αποφοίτησή του, μετακόμισε στο Λος Άντζελες με «40 δολάρια στην τσέπη μου», δήλωσε στο People το 2014. «Κατέληξα να διασκεδάζω για τα επόμενα οκτώ χρόνια. Έμπλεκα σε πολλά προβλήματα».

Έκανε guest εμφανίσεις σε σειρές όπως το Saved by the Bell, το The Wonder Years, το Roseanne και το Married... with Children ενώ συμμετείχε στο Gideon's Crossing. Στη συνέχεια εμφανίστηκε σε δύο σεζόν του Charmed. Η πρώτη του ταινία ήταν το The Basket του 2000.

Το 2006, εμφανίστηκε στη δεύτερη σεζόν του Grey's Anatomy ως Μαρκ Σλόαν. Λόγω της αντίδρασης των θαυμαστών, απέκτησε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο «Μαρκ» ήταν εξαιρετικά σέξι και η πλοκή συχνά περιλάμβανε να κοιμάται με συναδέλφους του. Ο Ντέιν χαρακτηρίστηκε τότε «σύμβολο του σεξ».

«Έβγαζε νόημα ο ρόλος», είπε στο Glamour το 2019. «Ένιωθα ότι είχα μια καλλιτεχνική υποχρέωση να μην αποφεύγω αυτό το κομμάτι του χαρακτήρα. Και σε κάποιο βαθμό, υπάρχει πολύς μου εαυτός σε αυτόν τον τύπο. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας, τείνεις να δίνεις στους ανθρώπους αυτό που ζητούν, επειδή είναι η οδός της ελάχιστης αντίστασης».

«Λατρεύω αυτόν τον χαρακτήρα. Απλώς δεν ήθελα να υποδυθώ αυτόν τον τύπο για το υπόλοιπο της ζωής μου», είπε. «Είναι αντίθετο με αυτό που θέλει να κάνει οποιοσδήποτε ηθοποιός με την καριέρα του».

Ο Ντέιν έφυγε από τη σειρά το 2012 όταν ο «Μαρκ» σκοτώθηκε, αν και είπε σε ένα επεισόδιο του 2024 του podcast του Dax Shepard, Armchair Expert: «Δεν άφησα εγώ τον ρόλο μα νομίζω ότι εκείνοι με άφησαν», είπε. Σημειώνοντας ότι «πάλευε» με τον εθισμό εκείνη την εποχή, είπε ότι δεν πίστευε ότι τον άφησαν εξαιτίας αυτού, αλλά επειδή είχε γίνει «πολύ ακριβός» για το δίκτυο.

Πρόσθεσε: «Δεν ήμουν ο ίδιος τύπος που είχαν προσλάβει, οπότε το κατάλαβα όταν με απέλυσαν, και η [δημιουργός της σειράς] Shonda [Rhimes] ήταν πραγματικά εξαιρετική».

Οι άλλες τηλεοπτικές και κινηματογραφικές δουλειές του Ντέιν περιλάμβαναν τα Euphoria, Burlesque, Valentine’s Day, Marley & Me και The Last Ship.

Το 2004, παντρεύτηκε την ηθοποιό Rebecca Gayheart. Απέκτησαν τις κόρες τους, Μπίλι και Τζόρτζια, το 2010 και το 2011, αντίστοιχα.

Το 2009, ένα γυμνό βίντεο του Ντέιν, της Gayheart και μιας άλλης γυναίκας διέρρευσε στο Διαδίκτυο. Δύο χρόνια αργότερα, ο Ντέιν, ο οποίος ήταν ανοιχτός για τον αγώνα του με την κατάθλιψη, πήγε σε κέντρο αποτοξίνωσης, έχοντας αρχίσει να χρησιμοποιεί παυσίπονα μετά από έναν αθλητικό τραυματισμό.

Το 2014, είπε στο People ότι μετάνιωνε για την κατάσταση, εξηγώντας: «Όλοι έχουμε κάνει λάθη. Η μόνη μου λύπη είναι ότι έβαλα το άτομο που αγαπώ περισσότερο να περιβάλλεται από όλα αυτά: τη Rebecca».

Αλλά το 2019, διευκρίνισε ότι δεν εννοούσε ότι μετάνιωνε για το γυμνό βίντεο. «Συχνά σκέφτομαι την απάντηση που έδωσα. Και κοιτάζοντας πίσω τώρα, ήταν λάθος; Απολύτως όχι», είπε στο Glamour. «Τρεις ενήλικες που συναινούσαν, ένας εκ των οποίων ήταν η σύζυγός μου; Δεν έκανα τίποτα κακό».

«Δεν το μετάνιωσα, δεν έχω τύψεις ούτε ζητώ συγγνώμη για την εμπειρία της ζωής μου», είπε. «Είναι η εμπειρία της ζωής μου και είμαι σε ειρήνη με όλα αυτά».

Από το 2014 έως το 2018, ο Ντέιν πρωταγωνίστησε στο The Last Ship ως ναύαρχος Tom Chandler, αν και είπε στο Glamour ότι ένιωθε ότι ο χαρακτήρας έμοιαζε πολύ με τον Μαρκ Σλόαν. Η επιθυμία του να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό τον οδήγησε να ενταχθεί στο Euphoria ως Cal Jacobs, ο οποίος φαινόταν σαν ένας υγιής οικογενειάρχης αλλά γνώριζε ανθρώπους στο διαδίκτυο για ανώνυμο σεξ.

Έρικ Ντέιν: Τι είναι η ALS

Η μυατροφική πλευρική σκλήρυνση ή πλαγία μυατροφική σκλήρυνση (ALS), γνωστή και ως νόσος του κινητικού νευρώνα, είναι εκφυλιστική διαταραχή του νευρικού συστήματος. Η νόσος χαρακτηρίζεται από σπαστικότητα και προοδευτική μυϊκή αδυναμία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα δυσκολία στην ομιλία, κατάποση και εν τέλει διακοπή της αναπνοής. Τα αίτιά της δεν είναι γνωστά στο 90% με 95% των περιπτώσεων ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις είναι κληρονομική. Δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία για τη νόσο.

Η παλαιότερη γνωστή περιγραφή της νόσου έγινε το 1824 από τον Τσαρλς Μπελ. Το 1869 ο Ζαν-Μαρτέν Σαρκό συσχέτισε πρώτος τα συμπτώματα με τα νευρολογικά προβλήματα και το 1874 χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ο όρος πλαγία μυατροφική σκλήρυνση, ενώ ενίοτε αναφέρεται και ως Νόσος Σαρκό. Η νόσος απέκτησε ευρύτερη δημοσιότητα στις ΗΠΑ όταν διαγνώστηκε με αυτήν ο αθλητής του μπέιζμπολ Λου Γκέρινγκ, έτσι η νόσος ονομάζεται και Νόσος Λου Γκέρινγκ, ενώ προσέλκυσε αργότερα διεθνές ενδιαφέρον, όταν έγινε γνωστό ότι έπασχε από τη νόσο ο διάσημος επιστήμονας Στίβεν Χόκινγκ.

Με πληροφορίες από People