Βρετανία: Γυναίκα κρατούνταν αιχμάλωτη για 25 χρόνια - «Ζούσα με φόβο, έλεγχο και κακοποίηση»

Μια γυναίκα που κρατήθηκε αιχμάλωτη και αναγκάστηκε να εργάζεται για μια μητέρα 10 παιδιών για 25 χρόνια σε άθλιες συνθήκες, στη Βρετανία, δήλωσε ότι τίποτα δεν μπορεί να της επιστρέψει τα χαμένα χρόνια της, καθώς η γυναίκα που την κακοποιούσε καταδικάστηκε σε 13 χρόνια φυλάκιση.

Η γυναίκα, που κρατήθηκε από την Αμάντα Γουίξον στο Τιούκσμπερι, είπε: «Για 25 χρόνια ζούσα με φόβο, έλεγχο και κακοποίηση. Με αντιμετώπιζαν σαν να μην είχε σημασία η ζωή μου, η ελευθερία μου και η φωνή μου. Το τραύμα και οι εφιάλτες είναι κάτι που ακόμα κουβαλάω μαζί μου κάθε μέρα».

Η υπόθεση της γυναίκας που κρατούνταν αιχμάλωτη στη Βρετανία

Σε μια δήλωση που κυκλοφόρησε όταν η Γουίξον, 56 ετών, καταδικάστηκε στο δικαστήριο του Γκλόστερ την Πέμπτη το πρωί, η γυναίκα είπε: «Τώρα ζω με μια υπέροχη οικογένεια που μου δείχνει καλοσύνη, υπομονή και υποστήριξη. Η αγάπη τους με βοηθά να ξαναχτίσω σιγά-σιγά τη ζωή που μου στερήθηκε και να αρχίσω να νιώθω ξανά ασφαλής. Τίποτα δεν μπορεί να μου επιστρέψει τα 25 χρόνια που έχασα».

Υπάρχουν αυξανόμενες εκκλήσεις προς τις κοινωνικές υπηρεσίες να εξηγήσουν γιατί το θύμα, που τώρα είναι 40 ετών, ξέφυγε από το δίκτυο. Η ανάδοχη μητέρα της είπε: «Είναι μια φρικτή κατάσταση που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ. Νομίζω ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει να είναι πιο προσεκτικές και τότε ίσως κανείς άλλος να μην περάσει αυτό που πέρασε αυτή».

Ο Γουίξον χτύπησε τη γυναίκα, της έριξε υγρό πλυσίματος πιάτων στο λαιμό, της έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο και της ξύρισε το κεφάλι παρά τη θέλησή της.

Η γυναίκα ζούσε με ψίχουλα, δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι της στο Γκλόστερσαϊρ και ήταν αναγκασμένη να πλένεται κρυφά τη νύχτα. Τα χρήματα της πρόνοιας κατατίθεντο στον λογαριασμό της Γουίξον.

Σε πρόσφατα δημοσιευμένες ηχογραφημένες σημειώσεις που βρήκε η αστυνομία, το θύμα έδωσε μια εικόνα της δυστυχίας της. Σε μία από αυτές, είπε: «Χθες το βράδυ υπέφερα, έκλαιγα... Δεν είχα κανέναν να μιλήσω».

Σε ένα άλλο, είπε: «Μακάρι να μπορούσα να βγαίνω έξω, να πάω τον Μάρλεϊ [το σκυλί της οικογένειας] για βόλτα κάθε μέρα της εβδομάδας, μακάρι να μπορούσα να το κάνω, αλλά δεν μπορώ».

Πλάνα από τις κάμερες που φορούσαν οι αστυνομικοί αποκαλύπτουν ότι όταν η αστυνομία βρήκε τη γυναίκα, η Γουίξον τους είπε ότι το θύμα ήταν «αρκετά απομονωμένο». Όταν ρωτήθηκε πότε ήταν η τελευταία φορά που η γυναίκα έκανε μπάνιο, η Γουίξον απάντησε: «Δεν θυμάμαι ακριβώς».

Οι άθλιες συνθήκες

Στο δικαστήριο του Γκλόστερ ειπώθηκε ότι η γυναίκα, η οποία έχει μαθησιακές δυσκολίες, ήταν 16 ετών όταν μετακόμισε στο σπίτι της Γουίξον στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και υποτίθεται ότι θα έμενε μόνο για το Σαββατοκύριακο, αλλά παρέμεινε εκεί μέχρι που την ανακάλυψε η αστυνομία το 2021.

Όταν οι αστυνομικοί βρήκαν τη γυναίκα μετά από μια πληροφορία, είχε ουλές στα χείλη και στο πρόσωπο και μεγάλους κάλους στα πόδια και τους αστραγάλους της από το να είναι συνεχώς στα χέρια και τα γόνατά της καθαρίζοντας πατώματα.

Το σπίτι ήταν υπερπλήρες και είχε μούχλα στους τοίχους, σπασμένο σοβά και σκουπίδια στον πίσω κήπο. Περιέγραψαν το δωμάτιο της γυναίκας ως κάτι σαν κελί φυλακής.

Ο Σαμ Τζόουνς, εκ μέρους της εισαγγελίας, είπε στους ενόρκους κατά τη διάρκεια της δίκης της Γουίξον νωρίτερα φέτος ότι το θύμα είχε εξαφανιστεί από την κοινωνία. Στο δικαστήριο γνωστοποιήθηκε ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες είχαν ασχοληθεί με την οικογένεια στα τέλη της δεκαετίας του 1990, αλλά δεν υπήρχαν στοιχεία για επαφή από τότε.

Ο Τζόουνς είπε: «Το γεγονός παραμένει ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν έκαναν τίποτα». Είπε ότι δεν υπήρχαν ιατρικά ή οδοντιατρικά αρχεία για τη γυναίκα και ότι δεν είχε δει γιατρό εδώ και δύο δεκαετίες.

Αφού η Γουίξον κρίθηκε ένοχη για παράνομη κράτηση, εξαναγκασμό σε καταναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία και επίθεση με πρόκληση σωματικής βλάβης, μια γειτόνισσα ισχυρίστηκε ότι είχε επικοινωνήσει με τις κοινωνικές υπηρεσίες εκφράζοντας τις ανησυχίες της. Η γειτόνισσα είπε ότι συνήθιζε να βλέπει τη γυναίκα να χτυπάει το παράθυρο.

Είπε: «Τηλεφώνησα στις κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά δεν έγινε τίποτα. Οι κοινωνικές υπηρεσίες την απογοήτευσαν πλήρως».

Με πληροφορίες από Guardian