Αρναούτογλου για τον θάνατο της μητέρας του: Οι πρώτες δηλώσεις - «Θα βάλω τα κλάματα αν μιλήσω κι άλλο»

Εκτός της ραδιοφωνικής του εκπομπής στον Sfera 102.2 είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου λόγω του θανάτου της μητέρας του, ωστόσο μίλησε τηλεφωνικά στον αέρα.

Όπως αποκάλυψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ούτε αύριο θα μπορέσει να βρεθεί στην εκπομπή, καθώς κατευθύνεται για το χωριό του στην Χαλκιδική για την κηδεία της μητέρας του.

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Αν μιλήσω λίγο παραπάνω, θα βάλω τα κλάματα»

«Γύρισα στο σπίτι πάρα πολύ στενοχωρημένος από όλο αυτό το βαρύ κλίμα και από τα Τρίκαλα και από τα παιδιά στη Ρουμανία και έρχεται και ακόμη ένα νέο πάρα πολύ άσχημο για μένα, έτσι κι ήθελα να το μοιραστώ, έφυγε από τη ζωή η μητέρα μου πριν από λίγες ώρες. Μετά από μία πάρα πολύ έτσι ταλαιπωρημένη περίοδο και εντάξει τώρα, δεν είναι ώρα ούτε αναλύσεις να κάνω, ούτε να τα εξηγήσω αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι που όποιος δεν το έχει αντιμετωπίσει και δεν μπορώ να του εξηγήσω, είναι αυτή η ροή της ζωής» είπε αρχικά.

«Έτσι πρέπει να γίνεται, τα παιδιά πρέπει να αποχαιρετούν τους γονείς, απλά όσο κι αν έτοιμος είσαι, όσο κι αν καμιά φορά, γιατί το πιο δύσκολο πράγμα σε αυτή την ιστορία είναι ότι να παρακαλάς να φύγει ο άνθρωπος που αγαπάς. Δηλαδή να ταλαιπωρείται τόσο πολύ που να φτάνεις στο σημείο να λες να ηρεμήσει. Δηλαδή ξέρεις, αυτό αν δεν το ζήσει κάποιος, μακάρι να μην το ζήσει κανένας, πραγματικά το λέω αυτό και επειδή ξαναλέω ότι αυτός είναι ο σωστός κύκλος, τα παιδιά πρέπει να αποχαιρετούν τους γονείς τους και όχι το ανάποδο. Απλά θέλω να πω ότι δεν θα μπορέσω ρε παιδιά ούτε σήμερα, ούτε αύριο, θα φύγω γιατί θα πάμε στο χωριό να κάνουμε την επιθυμία της να ταφεί εκεί στη Χαλκιδική» συνέχισε.

«Σας ζητώ συγγνώμη που ήταν λίγο παράξενα γιατί ξαναλέω είχε μία ταλαιπωρία σχεδόν δύο χρόνων, πάρα πολύ δύσκολα και είμαι από τη μία λες εντάξει, ηρέμησε η ψυχή της, από την άλλη όμως δεν μπορεί το μυαλό σου να το συλλάβει. Όχι δεν είναι μία απώλεια, είναι η απώλεια. Είναι η απώλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Αν μιλήσω λίγο παραπάνω, θα βάλω τα κλάματα. Θα ήθελα να της βάλουμε ένα τραγούδι που το αγαπούσε πάρα πολύ και δίνεται τα τραγούδια της αλλά αυτό της άρεσε πάρα πολύ. Όποτε μπορούσε να μ’ ακούσει στο ραδιόφωνο» κατέκηξε συγκινημένος ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Μαμά αυτό ήταν, τέλειωσε»

Ο παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση, το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου.

«Μαμά αυτό ήτανε, τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ» έγραψε μεταξύ άλλων, ανεβάζοντας και μια σχετική φωτογραφία, κρατώντας το χέρι της.

Η ανάρτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου:

«Μαμά αυτό ήτανε…τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα αλλο…Σ´ευχαριστώ για όλα…ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε …βέβαια θα θέλαμε αλλη μια ζωή να μιλάμε αλλα την αλλη φορά που θα ανταμώσουμε θα συνεχισουμε τις συζητήσεις μας,στο υποσχομαι…ευχομαι να κατάφερα να σου δώσω λιγη χαρά σαν γιός,και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα… καλή αντάμωση και οταν ξαναβρεθούμε θελω να τρεξεις απο μακριά και να μου κάνεις αυτη την μοναδική σου αγκαλιά, που έπερνε όλα τα προβλήματα και εκείνο το χάδι στο μέτωπο που με το που με ακουμπούσες «έπεφτα»σε όνειρα… όμορφα όνειρα…Αντίο Μαμά καλό ταξίδι…Σε ευχαριστώ για όλα!!!».

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Όταν είχε μιλήσει για τη μητέρα του

Σε μια σπάνια εξομολόγηση ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε μιλήσει πριν μερικούς μήνες για τη μητέρα του, Κική.

«Μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία, από την υπερβολική λατρεία που είχα στους γονείς μου, για αυτό όταν πήγα στον ψυχίατρο και πήρα φάρμακα ήταν για το πώς θα τελειώσουν οι γονείς μου από τη ζωή μου, στον επηρεασμό τον δικό μου. Εκεί κόπηκε ο ομφάλιος λώρος που έπιανε και τον πατέρα μου, για να τον κάνω περήφανο, και τη μάνα μου, γιατί την λάτρευα. Η μάνα μου είχε τη δύναμη τότε με ένα νεύμα της, να με κάνει να χωρίσω. Κάποια στιγμή ήθελα να βρω και καλά πεθερικά για τους γονείς μου, γιατί ήθελα να είναι καλά, ήθελα τα πεθερικά να κάνουν παρέα με τους γονείς μου. Άκου τώρα τρέλα και παράνοια» είχε πει.