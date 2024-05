«Σοκαρισμένος» ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την επίθεση στον Ρόμπερτ Φίτσο

«Σοκαρισμένος» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την είδηση των πυροβολισμών που δέχτηκε ο Σλοβάκος ομόλογός του Ρόμπερτ Φίτσο.

Σε ανάρτησή του λίγη ώρα μετά το συμβάν στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε μεταξύ άλλων πως «τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας», ενώ ταυτόχρονα ευχήθηκε γρήγορη ανάρρωση στον Ρόμπερτ Φίτσο.

Σημειώνεται πως η κατάσταση του πρωθυπουργού της Σλοβακίας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες που έγιναν γνωστές μετά το αιματηρό συμβάν, έχει δεχτεί πολλούς πυροβολισμούς στην κοιλιακή χώρα.

«Σοκαρισμένος από την αποτρόπαια επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο. Τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας. Του εύχομαι ταχεία ανάρρωση», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Shocked by the heinous attack against the Prime Minister of Slovakia Robert Fico. Such acts of violence have no place in our societies. I wish him a speedy recovery.