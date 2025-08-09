Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Διάσπαρτες εστίες επιχειρούν να ελέγξουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Σημάδια ύφεσης παρουσιάζει η φωτιά στην Ηλεία, στα κύρια μέτωπα σε Αρχαία Ολυμπία, Χελιδόνι και Ηράκλεια.

Η εικόνα είναι αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με νωρίτερα, ωστόσο, οι δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων, όπως διευκρίνισε μιλώντας στο ERT News ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

Η φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία ξέσπασε χθες, Παρασκευή, στο Χελιδόνι, σε αγροτοδασική περιοχή κοντά στο μοναστήρι της Παναγίας Σεντουκιώτισσας, και εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων.

Μέχρι στιγμής, έχουν εκδοθεί μηνύματα 112 για εκκένωση περίπου δέκα οικισμών. Μετά τις 20:30 δόθηκε εντολή εκκένωσης της Ηράκλειας (Μπρούμα), καθώς η φωτιά από το μέτωπο του Λαντζοΐου κατευθυνόταν προς την περιοχή και έφτανε στα πρώτα σπίτια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις άρχισαν να δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες γύρω από το χωριό και να ενισχύουν την παρουσία τους στην περιοχή του Πουρναρίου.

Η Ηράκλεια παραμένει το πιο κρίσιμο μέτωπο, με τις φλόγες να φτάνουν στις αυλές των σπιτιών και πληροφορίες να κάνουν λόγο για κατεστραμμένες κατοικίες.

Λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου σημειώθηκε μεγάλη αναζωπύρωση στο Χελιδόνι. Η πυρκαγιά, ενισχυμένη από τους ισχυρούς ανέμους, κινήθηκε απειλητικά προς το Πελόπιο και την Αρχαία Ολυμπία.

Νωρίτερα, ένας κτηνοτρόφος τραυματίστηκε στα χέρια στην προσπάθειά του να σώσει τα ζώα του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο από το γήπεδο του Χελιδονίου σε νοσοκομείο.

