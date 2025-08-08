ΕΛΛΑΔΑ
Βλάβη σε επιβατηγό–οχηματαγωγό με 159 επιβαίνοντες νότια της Σκιάθου

Οι άνεμοι στην περιοχή φτάνουν τα 5 μποφόρ

LifO Newsroom
Φωτ: Eurokinissi
Μηχανική βλάβη σημειώθηκε σε δύο από τις τέσσερις μηχανές του επιβατηγού–οχηματαγωγού «Πανόραμα» σήμερα Παρασκευή, ενώ έπλεε περίπου 1,7 ναυτικά μίλια νότια της Σκιάθου.

Το πλοίο πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Σκιάθος – Άγιος Κωνσταντίνος και μετέφερε 131 επιβάτες, 31 οχήματα και 28 μέλη πληρώματος.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει δύο σκάφη του Λιμενικού, ένα παραπλέον πλοίο και ρυμουλκό για παροχή συνδρομής. Παρά τη ζημιά, το «Πανόραμα» συνεχίζει να κινείται προς τον προορισμό του με δικές του δυνάμεις, ενώ οι άνεμοι φτάνουν τα 5 μποφόρ.

Σκιάθος: Εκτάσεις που είχαν καταπατηθεί από ξενοδοχεία στις Κουκουναριές, επανήλθαν στον δήμο

Ελλάδα / Σκιάθος: Εκτάσεις που είχαν καταπατηθεί από ξενοδοχεία στις Κουκουναριές, επανήλθαν στον δήμο

Οι εκτάσεις που είχαν καταπατηθεί και πλέον επανήλθαν στον δήμο Σκιάθου περιλαμβάνουν κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, στάθμευσης, οδικό δίκτυο που οδηγεί στην παραλία «Αμπελάκια», υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους συνάθροισης κοινού
LIFO NEWSROOM

