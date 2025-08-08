Βλάβη σε επιβατηγό–οχηματαγωγό με 159 επιβαίνοντες νότια της Σκιάθου

Μηχανική βλάβη σημειώθηκε σε δύο από τις τέσσερις μηχανές του επιβατηγού–οχηματαγωγού «Πανόραμα» σήμερα Παρασκευή, ενώ έπλεε περίπου 1,7 ναυτικά μίλια νότια της Σκιάθου.

Το πλοίο πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Σκιάθος – Άγιος Κωνσταντίνος και μετέφερε 131 επιβάτες, 31 οχήματα και 28 μέλη πληρώματος.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει δύο σκάφη του Λιμενικού, ένα παραπλέον πλοίο και ρυμουλκό για παροχή συνδρομής. Παρά τη ζημιά, το «Πανόραμα» συνεχίζει να κινείται προς τον προορισμό του με δικές του δυνάμεις, ενώ οι άνεμοι φτάνουν τα 5 μποφόρ.

