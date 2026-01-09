Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί σοκολάτες λόγω αλλεργιογόνου φουντουκιού

Ο ΕΦΕΤ προχωρά σε ανάκληση παρτίδων σοκολάτας Milka, μετά από έκτακτο έλεγχο που έδειξε ότι λείπει από την ελληνική επισήμανση αλλεργιογόνο συστατικό.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας διαπίστωσε ότι σε προϊόντα που έχουν διακινηθεί στην Ελλάδα από την επιχείρηση ΠΑΝ. ΒΑΣ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΙΚΕ, στην Πάτρα, δεν αναγράφεται στα ελληνικά η «πάστα φουντουκιού», παρότι περιλαμβάνεται στα συστατικά.

Η ανάκληση αφορά δύο προϊόντα των 100 γραμμαρίων. Το «Milka σοκολάτα oreo» με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 24.06.2026 και το «Milka σοκολάτα oreo Brownies» με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 28.04.2026.

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση απόσυρση των συγκεκριμένων παρτίδων από την αγορά και οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Οργανισμός καλεί τους καταναλωτές που είναι αλλεργικοί στα φουντούκια και έχουν προμηθευτεί τα προϊόντα να μην τα καταναλώσουν.

