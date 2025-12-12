ΕΦΕΤ: Ανακαλεί μπισκότα cheescake

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας προχώρησε στην ανάκληση μπισκότων cheesecake, πιο συγκεκριμένα του προϊόντος OREO CHEESECAKES σε συσκευασία των 2x80g (κατεψυγμένο προϊόν), καθώς δεν αναγραφόταν στην ελληνική γλώσσα ότι «μπορεί να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος.

Ο ΕΦΕΤ, στην ίδια ανακοίνωση, γνωστοποίησε πως η σχετική προειδοποίηση αναγραφόταν στην αγγλική γλώσσα. Ο Φορέας Ελέγχου Τροφίμων καλεί τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι αλλεργικοί στους καρπούς με κέλυφος και έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

« Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση/απόσυρση των παρτίδων του ανωτέρω προϊόντος που δεν αναφέρουν στην επισήμανση ότι «μπορεί να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος» από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι» συμπληρώνει ο Φορέας Ελέγχου.

Facebook Twitter Το προϊόν που ανακάλεσε ο ΕΦΕΤ

ΕΦΕΤ: Η ανακοίνωση για την ανάκληση του προϊόντος

« Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τη διερεύνηση καταγγελίας, διαπίστωσε ότι στο προϊόν OREO CHEESECAKES σε συσκευασία των 2x80g (κατεψυγμένο προϊόν), δεν αναγραφόταν στην ελληνική γλώσσα ότι «μπορεί να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος», προειδοποίηση που αναγραφόταν στην αγγλική γλώσσα.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση/απόσυρση των παρτίδων του ανωτέρω προϊόντος που δεν αναφέρουν στην επισήμανση ότι «μπορεί να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος» από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι είναι αλλεργικοί στους καρπούς με κέλυφος και έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν, να μην το καταναλώσουν».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΕΤ: Ανακαλεί κατεψυγμένο μπιφτέκι λόγω σαλμονέλας

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΕΤ: Ανακαλεί φιλέτο γαύρου