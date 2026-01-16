Κρήτη: Στη ΜΕΘ με μηνιγγίτιδα 25χρονη γιατρός

Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) με μηνιγγίτιδα, νοσηλεύεται μία 25χρονη γιατρός που κάνει ειδικότητα στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

Η 25χρονη είχε έντονη ζαλάδα, πόνο στο κεφάλι και υψηλό πυρετό και πήγε στα Επείγοντα.

Με μηνιγγίτιδα διαγνώστηκε η 25χρονη

Ελλείψει διαθέσιμου κρεβατιού ΜΕΘ στον Άγιο Νικόλαο, κρίθηκε απαραίτηση η μεταφορά της στο Ηράκλειο.

Η νεαρή γιατρός υποβλήθηκε σε εξετάσεις που πιστοποίησαν την μηνιγγίτιδα.

«Είναι διασωληνωμένη, αλλά αιμοδυναμικά σταθερή, την παρακολουθούμε» είπε ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Χαλκιαδάκης.

«Στην χθεσινή εφημερία είμαστε πολλοί γιατροί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και διαχειριστήκαμε υποδειγματικά το περιστατικό, ώστε να φύγει γρήγορα για το Ηράκλειο», επεσήμανε ο Κώστας Καραταράκης πρόεδρος νοσοκομειακών γιατρών του Νομού Λασιθίου και πρόσθεσε: «Το μόνο που ελπίζουμε, είναι να πάνε όλα καλά».

Με πληροφορίες από patris

